Em comemoração dos 80 anos do Instituto dos Cegos da Paraíba, prefeito destaca obras de acessibilidade por toda João Pessoa

Uma história de 80 anos, marcada pela acolhida e inclusão de milhares de pessoas com deficiência visual, o Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha celebrou, nesta quinta-feira (16), mais um ano de existência. A instituição vem recebendo o olhar da gestão municipal, que está requalificando as calçadas da Avenida Santa Catarina, no Bairro dos Estados, permitindo com que os usuários tenham mais acessibilidade, como destacou o prefeito Cícero Lucena, durante solenidade festiva.

A obra realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) está interligando a Avenida Epitácio Pessoa, que já está requalificada, até o Instituto dos Cegos e Lar da Providência, deixando acessível para o cadeirante, para o idoso e, principalmente, para o deficiente visual, com a instalação de piso tátil e rampas de acessibilidade. A previsão da conclusão é para o mês de junho.

“Além desse olhar, desse acesso para os usuários do Instituto dos Cegos e Lar da Providência, nós já temos ordens de serviço de mais de 1.150 ruas e, até o final do ano, serão 1.500 ruas pavimentadas na nossa cidade, em 65 bairros. Todas com essa visão com o deficiente visual, com piso tátil, sinalização, além do cuidado com o cadeirante. Ou seja, é uma gestão que promove inclusão social”, destacou o prefeito.

A presidente do Instituto dos Cegos da Paraíba, Valéria Carvalho, agradeceu o olhar da Prefeitura e destacou a jornada de décadas da instituição em benefício dos deficientes visuais. “Essa instituição vem transformando vidas. Iniciando em 1944, passando por várias mudanças, mas sempre com o objetivo de acolher as pessoas. Promovendo projetos de cidadania, educacional, desporto e melhorando a qualidade de vida”, afirmou.

A solenidade também contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Humano do Estado, Pollyanna Dutra, que destacou que a instituição também vem recebendo o olhar do Governo da Paraíba. “Desde 2019, quando o governador João Azevêdo assumiu o Estado, já foram firmados mais de R$ 4,1 milhões em convênios, sem falar nos inúmeros investimentos firmados por meio da parceria de diversas outras secretarias. Parabenizar o Instituto dos Cegos e reforço o compromisso de um governo que não somente hoje, mas desde sempre, se compromete com uma sociedade inclusiva”, enfatizou a secretária.