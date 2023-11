Cícero Lucena destaca importância da saúde preventiva, no cuidado que a Prefeitura está dispensando à população masculina

O prefeito Cícero Lucena destacou a importância de uma saúde preventiva, que a população tenha acesso a consultas, exames e todo um cuidado especial que faz a diferença na busca por mais qualidade de vida. Por isso que a Prefeitura de João Pessoa está realizando, durante todo este sábado (11), mais uma edição do Saúde Mais Perto – desta vez voltada para a população masculina, em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização contra o câncer de próstata.

O gestor acompanhou de perto os atendimentos na Escola Índio Piragibe, em Mangabeira, onde conversou com as pessoas e garantiu que a gestão municipal estará sempre próxima da população. “Ainda mais nesse mês de novembro, que é simbólico, de conscientização da saúde do homem. Estamos levando a saúde para que a população tenha consciência do quanto é importante fazer a Medicina Preventiva, Então, fico muito feliz e grato a toda a equipe da saúde, com esse objetivo de estar colocando os nossos serviços cada vez mais próximos à população que precisa”, destacou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está ofertando atendimento médico com urologista e clínico geral, osteopatia, endocrinologista, Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, orientações e rodas de conversa sobre saúde do homem, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e corte de cabelo. Além será vacinação para a população em geral.

“É um momento de proatividade, uma das marcas da gestão do prefeito Cícero Lucena, buscando ativamente os homens, para que façam seu atendimento de saúde, uma população se cuida menos em relação a feminina. Então, a Prefeitura vai até os bairros para fazer essas consultas, exames de rotina, seus rastreamentos – quando a gente fala de próstata e de doenças específicas do público masculino, mostrando o cuidado da Prefeitura”, disse o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

O aposentado Carlos José de Souza, de 57 anos, aproveitou a oportunidade para fazer uma série de exames. “Pertinho da minha casa, já que eu moro aqui mesmo, em Mangabeira, estou aproveitando para me consultar, conversar com médico e vendo a necessidade de realizar alguns exames. Muito bom e espero que mais homens possam vir” afirmou.

Saúde e cidadania – Em outra ação, a Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), atendeu os moradores da comunidade Gauchinha, na Zona Sul da Capital. O prefeito Cícero Lucena também conferiu de perto os atendimentos com médico, psicólogo, nutricionista, vacinação, serviços como Cartão do SUS, entre outros.