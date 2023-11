Ex-ministros de Bolsonaro cumprem agenda na Paraíba no fim de novembro

Ex-auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devem cumprir agenda em João Pessoa, na última semana deste mês, em dias e eventos distintos. Essas agendas, em tese, contemplam as duas alas do Partido Liberal, divididas na Paraíba em relação às eleições municipais de 2024.

No dia 22 deste mês, desembarca na Capital o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na eleição municipal de 2022. Ele vai participar de um evento do PL municipal visando o pleito eleitoral do próximo ano.

O evento será comandado pelo ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, pré-candidato oficial do partido à Prefeitura de João Pessoa. Na ocasião, será apresentada a plataforma do PL em João Pessoa e o programa de Seminários João Pessoa Melhor de Verdade.

A agenda acontecerá durante todo o dia, mas o principal ato será à noite, no Hotel Oceania, na Praia do Bessa. Também deve estar presente o deputado estadual Carmelo Neto (PL), do Ceará, um dos expoentes da juventude bolsonarista na região Nordeste.

Onyx Lorenzoni

Já no dia 30 de novembro, o ex-ministro Onyx Lorenzoni vem a João Pessoa para o lançamento do livro “Do baixo clero ao Planalto – A história de uma vitória sobre o sistema”. A obra narra os bastidores da história que levou o ex-presidente ao poder.

A informação foi divulgada pelo deputado federal Cabo Gilberto, que diverge do PL em relação à pré-candidatura de Marcelo Queiroga. O parlamentar, juntamente com o deputado estadual Wallber Virgolino, decidiu apoiar Nilvan Ferreira na disputa municipal. O trio busca entendimentos com um novo partido.

Onyx foi deputado federal pelo RS por cinco mandatos, liderou cinco ministérios durante o governo Jair Bolsonaro e acompanhou de perto a ascensão do ex-presidente. Na eleição do ano passado, foi um dos poucos auxiliares bolsonaristas que não teve sucesso. Ele disputou o governo do Rio Grande do Sul e perdeu para Eduardo Leite (PSDB).

O prefácio do livro foi escrito por Bolsonaro. “o Tchê, nosso coringa, sempre esteve ao meu lado, em todos os momentos, com lealdade e competência”, diz em texto o ex-presidente. Curiosamente, Bolsonaro estará em Natal, no Rio Grande do Norte, no mesmo dia do lançamento do livro de Onyx em João Pessoa.