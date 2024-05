ASSISTIR Volta Redonda x Botafogo-PB AO VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2024, HOJE (12/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

.

Volta Redonda e Botafogo-PB Duelarão pela 8ª Vez na História, Palpites

No próximo domingo, dia 12 de maio, às 19h, Volta Redonda e Botafogo-PB se enfrentarão no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, em mais um capítulo de uma rivalidade que já completou sete jogos oficiais. O confronto, válido pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, promete muita emoção e história, com o domínio até o momento sendo do time carioca como em https://girosertao.com.br.

**Retrospecto Geral:**

– 7 jogos disputados

– 4 vitórias do Volta Redonda

– 2 empates

– 1 vitória do Botafogo-PB

– 10 gols marcados pelo Volta Redonda

– 7 gols marcados pelo Botafogo-PB

O primeiro embate entre as equipes ocorreu em 1976, no Torneio José Américo de Almeida Filho, com um empate em 2 a 2. Desde então, os confrontos entre Volta Redonda e Botafogo-PB ganharam histórias e momentos marcantes.

**História na Série C:**

– 6 confrontos na Série C

– 4 vitórias do Volta Redonda

– 1 vitória do Botafogo-PB

– 1 empate

Nos últimos três encontros pela Série C, o Volta Redonda saiu vitorioso em todas as ocasiões. Os resultados foram 2 a 1 no Almeidão, em 30 de setembro de 2023, 2 a 1 no Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 2023, e 1 a 0, também no Rio de Janeiro, em junho de 2023.

Com o histórico recente a seu favor, o Volta Redonda buscará manter sua supremacia diante do Botafogo-PB, enquanto os paraibanos tentarão reverter essa tendência e conquistar uma vitória decisiva para o restante da competição.

Prepare-se para mais um emocionante confronto entre Volta Redonda e Botafogo-PB pela Série C do Campeonato Brasileiro, que promete movimentar o futebol brasileiro neste fim de semana.