Assistência aos pacientes

Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Santa Isabel realiza 14,7 mil exames em 2022

07/01/2023 | 14:00 | 28

Com equipamentos de última geração, o Hospital Municipal Santa Isabel garantiu, em 2022, diagnósticos mais rápidos e eficazes aos pacientes da rede municipal de saúde, através da realização de exames de imagem. Durante todo o ano foram realizados 14.723 mil exames na unidade hospitalar, que é administrada pela Prefeitura de João Pessoa.

Do total, o maior número de exames por imagem realizado foi o de tomografia computadorizada – foram 5.123 mil. O número foi alcançado graças ao tomógrafo, um aparelho de última geração e altíssima precisão, que integra o equipamento do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Santa Isabel. O equipamento tem a disponibilidade para atender demandas de alta complexidade em diversas especialidades, como neurologia, gastroenterologia, cardiologia, cirurgia bariátrica e ortopedia, entre outras.

Depois das tomografias, o segundo exame mais demandado foi de ultrassonografia (5.024), seguido pelo raio X (2.578); ecocardiograma (1.556); colonoscopia (545) e endoscopia (444).

O médico radiologista Luís Felipe Paiva, que coordena o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Santa Isabel, avaliou de forma positiva a marca alcançada de exames realizados em 2022 e espera bater esse número agora em 2013.

“Essa marca é fruto do trabalho de uma equipe empenhada na saúde e bem-estar da população. Esperamos aumentar esse número em 2023, através da digitalização dos processos e laudos de exames, atingindo maior eficiência na gestão e assistência ao paciente”, declarou o médico.