Leblon de Cajazeiras é destaque no programa 'É de Casa'

A cidade de Cajazeiras, no Sertão, tem um Leblon para chamar de seu. A área ao redor do Açude Grande ganhou este apelido dos próprios moradores e foi destaque no programa ‘É de Casa’, da TV Globo, neste sábado (7).

Na cidade que, assim como o Rio de Janeiro, tem um Cristo Redentor de braços abertos, durante o final da tarde, dezenas de pessoas de todas as idades aproveitam o por do sol do açude para fazer caminhada e outras atividades físicas. À noite, os quiosques localizados na praça atraem quem deseja ouvir música, conversar e consumir os pratos e bebidas servidos.

O músico Chico Amaro, um dos sanfoneiros mais conhecidos da região de Cajazeiras, comenta o quanto o Leblon de lá é movimentado. “É gente fazendo caminhada, fazendo academia, tem danças ali, a moçarada brincando. É divertido, o Leblon daqui é animado”.

Apesar de saber que o Leblon do Sertão é mais modesto do que o cenário das novelas de Manoel Carlos, Chico Amaro diz que o ponto turístico de Cajazeiras não deixa nada a desejar. “Acho lá maior um pouco, né? Mas, aqui, nós temos de tudo que tem no Rio”.

O açude Epitácio Pessoa, conhecido como Açude Grande existe desde o surgimento da cidade, no século XIX, mas foi na década de 2000, após a orla passar por uma revitalização, que o local passou a ser chamado de Leblon. De acordo com o professor Francisco das Chagas, foram os próprios moradores do município que deram esse apelido. “A criatividade do povo brasileiro: de repente o pessoal começou a chamar de Leblon”.

