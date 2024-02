Prefeitura de João Pessoa promove 1ª ‘Corrida do Consumidor 2024’

A data 15 de março foi criada com o objetivo de lembrar os direitos que os cidadãos do mundo todo têm enquanto consumidores. Em João Pessoa, ela será comemorada com muita saúde e esporte. A Prefeitura da Capital, através das Secretarias de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), vai promover a ‘Corrida do Consumidor 2024’. O evento será realizado um dia depois da data festiva, 16 de março, e terá percursos de 5km e 10km.

O objetivo é promover a prática esportiva e ressaltar a importância do consumo consciente e da proteção ao consumidor, com destaque para o compromisso do Procon-JP de zelar não apenas pelos direitos do cidadão, como também estimular um estilo de vida mais saudável através das atividades físicas.

O secretário do Procon-JP, Rougger Guerra, pontua que “lembrar o Dia Mundial do Consumidor com uma atividade física é uma forma de chamar a atenção das pessoas para a necessidade da prevenção de doenças e de conflitos na relação de consumo”. Ele acrescenta que a Corrida do Consumidor será uma das várias atividades de comemoração da data.

A prova será realizada no coração da Capital paraibana, com largada às 20h30, na Praça da Independência. Os dois trechos ainda estão sendo definidos e serão divulgados em breve no site oficial da disputa, race83.com.br, bem como as informações de retirada dos kits.

Inscrições – A idade mínima a ser considerada para participar da Corrida do Consumidor 2024 será, obrigatoriamente, de 14 anos, completados até o último dia do ano corrente, Serão disputadas três categorias: Geral (masculino e feminino), PCD Cadeirante e PCD Não Cadeirante.

Valores – Público geral: R$ 89,00 + 1kg de alimento não perecível;

Idosos (maiores de 60 anos): R$ 44,95 + 1kg de alimento não perecível

PCD Cadeirante: 44,95 + 1kg de alimento não perecível

PCD Não Cadeirante: 44,95 + 1kg de alimento não perecível