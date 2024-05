Usuários do Terminal do Valentina Figueiredo aprovam wi-fi gratuito

A rede ‘Caju Conecta – Wi-fi Grátis’ é o passaporte para os usuários do Terminal de Transporte Coletivo Municipal do bairro Valentina Figueiredo acessarem gratuitamente a internet. O acesso é liberado sem precisar de senha, basta fazer um cadastro pelo celular. A iniciativa, disponibilizada para a população desde o dia 27 de abril, foi do Consórcio Navegantes, através da Empresa São Jorge, com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP).

“É com grande satisfação que estamos modernizando o sistema de transporte público da capital paraibana, assim como disponibilizando o wi-fi gratuito, primeiramente no Terminal do Valentina Figueiredo, justamente para que as pessoas tenham mais comodidade e segurança na hora de aguardar o embarque no local”, afirmou o superintendente de mobilidade urbana da Capital, Expedito Leite Filho.

Uma das vantagens da conexão à rede é o acesso a aplicativos como o ‘Nubus’, que possibilita ao usuário verificar qual a previsão de chegada dos ônibus, proporcionando mais comodidade e tranquilidade ao passageiro. No local passam as seguintes linhas: 118, I015, I08, 1519, 5120, 1500, 5100, 2300, 3200, 9901.

A aposentada Elisabeth Vieira fez questão de se cadastrar na rede assim que chegou ao terminal de integração. “Achei tranquilo o acesso. É bom porque posso ver quando o ônibus está chegando ou usar o whatsapp e ligar para meu filho vir me buscar”. Ela também disse que gostou da reforma feita pela Prefeitura no Terminal. “Foi muito boa. Temos um banquinho para sentar na sombra, enquanto esperamos o ônibus”.

Tereza Neuma, moradora do Parque do Sol, acessou a rede ‘Caju Conecta’ desde o lançamento em abril. “Achei bem simples o cadastro e o acesso”, avaliou. A presença do posto da Guarda Civil Metropolitana no terminal também lhe traz tranquilidade para o uso do celular. “Apesar da gente não poder se distrair totalmente aqui é bem mais seguro para acessar o celular por causa do posto da guarda”, contou.

Além do wi-fi grátis, os moradores também desfrutam da recente modernização do sistema de transporte público, implementada nos últimos 12 meses, como a renovação da frota. São 25 ônibus seminovos, 10 deles com wi-fi e, parte deles, com ar-condicionado. Com essa iniciativa foi reduzida a idade média da frota da cidade, oferecendo maior conforto aos usuários.

Rejane Batista, recepcionista, usa o terminal todos os dias. Ela elogiou a estrutura do local. “Está ótimo. Nesse calor esperamos o ônibus sentada em um banquinho e na sombra”. Rejane é usuária da linha 5.100, que também tem rede de wi-fi gratuita, local para carregar o aparelho e ar-condicionado. “É prático e superconfortável”, destacou.

Obra do Terminal – A execução da obra teve o objetivo de modernizar e requalificar o sistema do transporte coletivo urbano na Capital e atendeu a uma antiga reivindicação dos moradores da Zona Sul. A obra foi entregue a população em agosto de 2023, no último aniversário da cidade de João Pessoa, dentro das comemorações dos 438 anos.

O Terminal de Integração do Valentina Figueiredo recebeu investimento de R$ 6,6 milhões, com recursos próprios da prefeitura. Conta com uma plataforma de embarque e desembarque de 520 metros quadrados, um posto da Guarda Civil Metropolitana e área para comércio e depósito.

O anexo ao terminal conta, ainda, com a nova Arena Valentina, um campo com dimensões oficiais FIFA, vestiário, pista de cooper e espaço para a prática de ginástica.