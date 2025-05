‘Missão: Impossível – O Acerto Final’ e ‘Lilo & Stitch’ estreiam nos cinemas da Paraíba

Divulgação

Os filmes “Missão: Impossível – O Acerto Final” e “Lilo & Stitch” estreiam nesta quinta-feira (22) nos cinemas da Paraíba.

Missão: Impossível – O Acerto Final

No novo Missão Impossível – O Acerto Final, Ethan Hunt (Tom Cruise) é acompanhado nos acontecimentos que sucederam a missão dela ao lado da sua tripulação do FMI para impedir as consequências trágicas de uma Inteligência Artificial no sistema global de computadores. Tendo a certeza de que nossas vidas são definidas pela soma das nossas escolhas, Ethan continua sua busca pela entidade, mas acaba se deparando com grandes governantes poderosos ao redor do mundo. Ao lado de novos aliados, uma corrida contra o tempo definirá o destino da realidade que conhecemos hoje.

Onde assistir ‘Missão: Impossível – O Acerto Final’

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Cinesercla Tambiá Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Cineguedes Guedes Shopping – Patos

Cinemaxxi Cidade Luz – Guarabira

Divulgação

Lilo & Stitch

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Onde assistir ‘Lilo & Stitch’