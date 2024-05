Cine Banguê retoma exibições nesta segunda (13); confira programação

Cine Bangüê, em João Pessoa / Foto: Reprodução/Instagram (@cinebangue)

O Cine Banguê, localizado no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho, em João Pessoa, retoma nesta segunda-feira (13) as exibições. Entram em cartaz longas-metragens nacionais e estrangeiros, com a reabertura por conta do filme “Sem coração”, do mesmo diretor de Bacurau”.

Além de “Sem coração”, serão exibidos os longas nacionais “Um filme de cinema”, de Thiago B. Mendonça”; “A matéria noturna”, de Bernard Lessa”Nada será como antes – A música do Clube da Esquina”, que mergulha na vida de Clube da Esquina.

Também estão na lista o drama franco-hispânico “As bestas”, de Rodrigo Sorogoyen; a comédia franco-italiana “O melhor está por vir”, de Nanni Moretti; o drama italiano “Eu, capitão”, de Matteo Garrone, indicado ao Oscar 2024 de Melhor Filme Internacional; e “La chimera”, dirigido por Alice Rohrwacher, que estreou no Festival de Cannes 2023.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com a bilheteria abrindo uma hora antes das sessões. É possível efetuar o pagamento via Pix.

Sinopses

“A matéria noturna”, conforme o diretor Bernard Lessa, fala sobretudo sobre relações interpessoais na contemporaneidade. “Por isso escolhi trabalhar com noções de aridez e deriva que acompanham a apresentação dos personagens e da cidade de Vitória, palco no qual eles se encontram e tecem suas relações”, disse ele. O longa tem classificação indicativa 12 anos.

Já o documentário “Nada será como antes – A música do Clube da Esquina” mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos – Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros – para entender como referências musicais diversas, e influências de paisagens, história e poesia refletiram em cada um deles e na música atemporal que criaram.

Com direção de Rodrigo Sorogoyen, “As bestas” mistura drama e suspense, com classificação indicativa 14 anos. A sinopse é a seguinte: um casal francês se muda para uma vila no interior da Galícia, buscando proximidade com a natureza. Eles levam uma vida sossegada, mas não têm uma boa relação com os outros habitantes. Uma recusa, especificamente, acentua o desentendimento com dois irmãos da vizinhança, levando a situação ao limite.

“O melhor está por vir” é uma comédia italiana com direção de Nanni Moretti. Classificação indicativa: 12 anos. O filme é sobre um cineasta que tenta desesperadamente terminar um filme ambientado em Roma, na década de 1950, sobre comunistas italianos. Mas uma série de obstáculos se interpõem em seu caminho: uma atriz teimosa, orçamento apertado, seu próprio casamento em colapso e o namoro da filha com um tipo inesperado.

“Um filme de cinema” é uma aventura nacional, com direção de Thiago B. Mendonça. Com classificação indicativa Livre e 83 minutos de duração, o filme lançado em 2017 tem a seguinte sinopse: Bebel, filha de um diretor de cinema em crise, quer fazer um filme com seus amigos para um projeto escolar. A realização do filme se torna uma grande aventura e leva Bebel, sua família e seus amigos a uma viagem pela história do cinema.

Indicado ao Oscar 2024, na categoria Melhor Filme Internacional, “Eu, capitão” tem direção de Matteo Garrone. Com 121 minutos de duração, o longa-metragem com classificação indicativa 16 anos é sobre dois adolescentes senegaleses que partem de Dakar rumo à Europa, em uma odisseia contemporânea, superando uma série de obstáculos. Uma grande aventura pelos perigos do deserto e do mar, na luta por sobrevivência.

Rodado no litoral do Estado de Alagoas e vencedor do Félix de Melhor Filme LGBTQIA+ no Festival do Rio, “Sem coração” tem produção Brasil/França/Itália. É um drama sobre questões identitárias e processos de maturação e desenvolvimento pessoal. Com classificação indicativa 12 anos, a direção é de Nara Normande e Tião. O filme, que tem Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho (‘Bacurau’) na produção, destaca adolescentes e seus conflitos em um verão noventista alagoano. No elenco, Maya de Vicq, Eduarda Samara e Maeve Jinkings.

Misturando aventura, comédia e fantasia, “La chimera” é sobre uma gangue de ladrões que se dedica a roubar objetos funerários e peças arqueológicas. Filme dirigido por Alice Rohrwacher e com produção França/Itália/Suiça teve estreia no Festival de Cannes 2023. No elenco, Elenco: Josh O’Connor, Carol Duarte e Isabella Rossellini. Classificação indicativa é 16 anos.

Programação Cine Banguê – maio 2024

‘Eu, Capitão’

14 de maio (terça-feira) às 19h

19 de maio (domingo) às 19h

23 de maio (quinta-feira) às 19h

27 de maio (segunda-feira) às 19h

‘As Bestas’

16 de maio (quinta-feira) às 19h

21 de maio (terça-feira) às 19h

25 de maio (sábado) às 19h

‘O Melhor Está Por Vir’

18 de maio (sábado) às 17h

23 de maio (quinta-feira às 17h

28 de maio (terça-feira) às 19h

‘A Matéria Noturna’

16 de maio (quinta-feira) às 17h

20 de maio (segunda-feira) às 19h

26 de maio (domingo) às 17h

‘Nada Será Como Antes’

15 de maio (quarta-feira) às 19h

19 de maio (domingo) às 15h

25 de maio (sábado) às 17h

‘Um Filme De Cinema’

18 de maio (sábado) às 15h

26 de maio (domingo) às 15h

30 de maio (quinta-feira) às 17h

‘Sem Coração’

13 de maio (segunda-feira) às 19h

19 de maio (domingo) às 17h

25 de maio (sábado) às 15h

29 de maio (quarta-feira) às 19h

‘La Chimera’

18 de maio (sábado) às 19h

22 de maio (quarta-feira) às 19h

26 de maio (domingo) às 19h

30 de maio (quinta-feira) às 19h