Corrida contra a corrupção tem inscrições abertas em João Pessoa

Seguem abertas as inscrições para participação na “Corrida contra a corrupção”, marcada para acontecer no próximo dia 09 de dezembro, em João Pessoa. Organizado pelo Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB), integrado pelo Ministério Público da Paraíba e por mais 19 entidades, o evento é um movimento simbólico importante para quem sonha com um país mais justo, sem impunidade para crimes do colarinho branco, e em defesa da ética cidadã.

Com largada no Busto de Tamandaré, em João Pessoa, a corrida oferece três modalidades para os atletas: caminhada de 2km, corrida de 5km ou 10km. O objetivo é celebrar o Dia Internacional contra a Corrupção, mobilizando a sociedade por meio do evento público. É uma mensagem que cada atleta vai ajudar a reverberar enquanto se exercita e promove, também, a prática esportiva.

De acordo com o regulamento da corrida, a largada está marcada para às 06h. Em qualquer percurso escolhido, a chegada também deve acontecer no Busto de Tamandaré. Os atletas devidamente inscritos receberão um kit composto por camisa, sacola, medalha finisher, seguro atleta, hidratação, chip de cronometragem e número de peito. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina, feminina e PCD cadeirante, na prova de 5km e 10km, receberão troféus e poderão, eventualmente, receber prêmios.

Para se inscrever, clique aqui.

A inscrição custa R$ 70. O valor servirá para custear as despesas da prova, de acordo com organizadores. Pessoas idosas pagarão 50% do valor da inscrição e pessoas com deficiência (PCD) estão isentas da taxa. Também será destinado 5% do valor das inscrições para atletas de baixa renda que solicitarem o benefício. Para ter direito, os atletas devem observar as regras e requisitos constantes no regulamento.

Vale destacar que o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco) é um espaço criado em 2005 e integrado por 20 instituições públicas, entre elas o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério Público da Paraíba (MPPB), o Ministério Público Federal (MPF) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Esses e outros órgãos se uniram para mobilizar a sociedade para a efetivação do controle social e pela luta contra a corrupção.

A corrida é uma forma de mobilização a partir da celebração do dia 9 de dezembro, uma data que marca a luta anticorrupção no mundo. A expectativa é que haja mobilização de cerca de mil corredores, que vão passar a mensagem sobre a importância da ética e do combate à corrupção ao maior número de pessoas que tomarão conhecimento do evento pelos meios de comunicação.

Em um contexto social em que há sensação de impunidade ou de homenagem à práticas corruptas, movimentos como a corrida são fundamentais para mostrar o descontentamento da população com retrocessos no combate à corrupção. É importante que essa mensagem ocupe espaços significativos para que resista aos ataques e que não caia no esquecimento.