Serraria recebe Rota Cultural Caminhos do Frio a partir desta segunda (31)

A cidade de Serraria, no Brejo paraibano, recebe a partir desta segunda-feira (31) a Rota Cultural Caminhos do Frio 2023. O evento deve passar por 10 municípios da região do Brejo da Paraíba até o mês de setembro.

Com temperaturas amenas, os municípios do Brejo paraibano esperam receber muitos turistas ao longo do Caminhos do Frio. De acordo com a organização da rota cultural, as cidades que fazem parte da iniciativa vão ofertar programação musical, de artes cênicas, gastronomia, trilhas e experiências nos engenhos.

A rota cultural já passou por Areia, Pilões, Matinhas e Solânea, e também tem programação em Serraria, Borborema, Remígio, Bananeiras, Alagoa Grande e Alagoa Nova. Entre as atrações confirmadas, estão o cantor Oswaldo Montenegro e o escritor Bráulio Bessa.

Em Serraria, quinta cidade da receber o Caminhos do Frio 2023, a programação conta com feira gastronômica, shows musicais e feirinha de artesanato (confira a programação abaixo).

Programação de shows do Caminhos do Frio em Serraria

31 de julho (segunda-feira):

8h – Hasteamento das Bandeiras com a Banda Marcial Princesa do Brejo e participação das escolas municipais

19h – Solenidade de Abertura da Rota Cultura Caminhos do Frio em Serraria

21h – Feira Gastronômica e Artesanato Delícias da Noite; Show Musical com João Pedro do Acordeon

1º de agosto (terça-feira):

19h – Cultura na Praça

2 de agosto (quarta-feira):

19h – Cultura na Praça

3 de agosto (quinta-feira):

19h – Cultura na Praça

4 de agosto (sexta-feira):

21h – Shows em Praça Pública com Manim Vaqueiro e Curió Forrozeiro

5 de agosto (sábado):

21h – Shows em Praça Pública com Luan Estilizado, Filipe Santos e Flávio Fara

6 de agosto (domingo):

21h – Shows em Praça Pública com Arreio de Ouro, Zezinho Sanfoneiro e João Pedro do Acordeon

