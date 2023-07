Manoel Soares é demitido da Globo e jornalista revela motivo: 'Ou ele ou eu'

Nesta sexta-feira (30/06), a TV Globo anunciou a saída do apresentador Manoel Soares, que atuava no matinal “Encontro com Patrícia Poeta” e também integrava a bancada do programa “Papo de Segunda”, do canal GNT. A notícia veio logo após o jornalista Lo Bianco, do jornal “A Tarde é Sua”, revelar em sua transmissão que houve uma exigência por parte de alguém da Globo, sem especificar quem, mas dando a entender que poderia ser a maior rival de Manoel Soares, que teria dito “ou ele ou eu”.

Manoel Soares entrou para o time da Globo em abril de 2017, a convite de Fátima Bernardes, para ser repórter do programa “Encontro”. Posteriormente, assumiu o posto de número 2 da atração quando Fátima Bernardes passou a comandar o “The Voice Brasil”. No entanto, nos últimos meses, surgiram rumores nas redes sociais de que Manoel e Patrícia Poeta não se davam bem por trás das câmeras, algo que ambos sempre negaram.

Com a apresentadora Patrícia Poeta entrando de férias na próxima segunda-feira (03/07), o programa matinal da TV Globo será temporariamente comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. O retorno de Patrícia está programado para o dia 17 de julho, e a emissora promete “novidades” no formato do programa. Já o programa “Papo de Segunda” do canal GNT, a partir da semana que vem, será liderado por João Vicente de Castro.

A saída de Manoel Soares da Globo marca o fim de uma trajetória que começou há quatro anos, quando ele deixou a RBS TV após atuar por 15 anos. Seu talento e carisma certamente serão lembrados pelos telespectadores que acompanhavam suas participações nos programas da emissora. O futuro profissional de Manoel ainda não foi divulgado, mas sua passagem pela Globo certamente deixará saudades para muitos fãs.

Coincidência ou não, a demissão ocorre exatamente antes de suas férias e de sua companheira de palco, Patrícia Poeta, que se mantém na emissora.

Patrícia Poeta e Manoel Soares se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na última segunda-feira (03/04) por conta de um momento no programa Encontro que gerou discussão entre os telespectadores. A jornalista interrompeu o colega enquanto ele falava sobre a pauta da atração e, logo depois, se desculpou, permitindo que ele continuasse sua fala.

Contudo, o momento foi mal visto por muitas pessoas, que cobraram da Globo uma punição. Até mesmo a apresentadora Sonia Abrão reclamou do jeito de Patrícia Poeta ao vivo. Segundo informações do site Terra, os bastidores do Encontro não foi pacífico após o vídeo viralizar nas redes sociais. Manoel Soares teria explodido com Patrícia Poeta atrás das câmeras.

Clima entre Manoel Soares e Patrícia Poeta não seria mais de amizade

De acordo com o site Terra, que reproduziu uma fala do jornalista Alessandro Lo Bianco no A Tarde é Sua, o jornalista Manoel Soares teria procurado Patrícia Poeta para conversar depois do programa da última segunda-feira (03/04). Manoel teria dito a ela que não gostou das atitudes dela no ao vivo do Encontro. Veja abaixo o vídeo do momento que gerou a polêmica.

Lo Bianco afirmou no programa de Sonia Abrão que o caso acabou se tornando uma verdadeira briga. O jornalista da atração que comenta o mundo das celebridades afirmou que “o Manoel explodiu. Teve um bate-boca feio, ele botou tudo pra fora, foi pra cima da Poeta, disse que não aguenta mais”. Na manhã de terça-feira (04/04), Manoel Soares não apresentou o Encontro.

Sem Manoel Soares, Encontro seguiu com Patrícia Poeta

O programa Encontro de terça-feira (04/04) seguiu seu rumo normal e não fez menções sobre o que aconteceu no dia anterior. Patrícia Poeta ficou na atração sozinha sem dizer nenhuma palavra a respeito da polêmica. Patrícia apenas se manifestou em suas redes, no dia anterior.

“Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo”, disse a apresentadora da Globo.

Nas redes sociais, os telespectadores estranharam a ausência de Manoel Soares. O jornalista não se manifestou sobre o caso publicamente.

A morte de um jovem médico comoveu a população de uma cidade localizada no interior do Estado capixaba.

No Centro de Montanha, situado no Norte do Espírito Santo, amigos encontraram o corpo de Aloísio Vieira Silva, um médico de 29 anos, dentro de seu apartamento na manhã deste domingo (26).

Após diligências, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem suspeito de roubar e assassinar o médico. De acordo com as autoridades policiais, o crime foi classificado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Durante a manhã deste domingo, amigos e colegas de trabalho de Aloísio acionaram a Polícia Militar, pois notaram sua ausência em seu serviço.

Ao chegarem à sua residência, encontraram Aloísio caído e com sangramento no rosto, sem vida. Após as diligências, a Polícia Civil descobriu que um homem, cuja identidade não foi revelada, matou o médico a facadas e roubou seus pertences pessoais e seu veículo, configurando o crime de latrocínio.

Horas depois do crime, o suspeito de latrocínio foi detido na cidade de Conceição da Barra, onde foram encontrados os objetos pessoais da vítima em sua posse. Aloisio, que se formou em medicina em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), trabalhava em cidades do interior como Pinheiros e Montanha.

Por volta das 9h30, a perícia foi acionada pela Polícia Civil para analisar o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

