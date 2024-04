Prefeito abre ‘Dia D’ da vacinação e faz chamamento para população se imunizar

O prefeito Cícero Lucena abriu, neste sábado (13), o ‘Dia D’ de vacinação contra a Influenza, dengue e, ainda, multivacinação, no Mercado Público de Mangabeira. O gestor destacou a importância da parceria da Prefeitura de João Pessoa com o Governo do Estado, com o objetivo de atingir o máximo de cobertura vacinal e ainda fez um chamamento para as pessoas se imunizarem, já que os postos estarão abertos até 21h.

“É importante que todos tenham a consciência do quanto a vacina ajuda a salvar vidas. É uma medida preventiva que faz com que o serviço de saúde cumpra o seu papel e possa trazer um melhor atendimento e uma melhor qualidade de saúde para a população. Aqui, na Paraíba, em especial em João Pessoa, nós temos algo que é fundamental – a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, divulgando, chamando, convocando as pessoas para participarem. Então, é importante essa consciência e que você venha o mais rápido possível para os postos de vacinação”, convocou o prefeito.

Neste sábado, a Prefeitura está mobilizando toda sua rede para oferecer os serviços nos seguintes horários: todas as vacinas de rotina e de campanha serão no Centro Municipal de Imunização, nas policlínicas municipais e em diversas unidades de saúde da família (USFs), no período das 8h às 12h.

Há, ainda, a prestação de serviço nos três pontos móveis, criados estrategicamente para garantir a assistência contínua à população, que estão localizados no Shopping Sul, no Home Center Ferreira Costa e no Shopping Tambiá. Os pontos extras funcionam no período das 12h às 21h, exclusivamente com a administração das doses de campanha (contra dengue e Influenza).

“A gente vem fazendo esse Dia D para ser alusivo a esse chamamento da importância da prevenção da vacina na nossa vida. A gente sempre espera vacinar o máximo de pessoas possível, porque, na verdade, a gente precisa do máximo da cobertura vacinal, que ainda está baixa. Com isso, vamos levar o máximo de informação, da importância da vacina para a população, para que ela venha aderir”, explicou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Cobertura e público alvo – A secretária executiva de Saúde do Estado, Renata Nóbrega, explicou que, no âmbito estadual, a cobertura da vacinação contra a Influenza está em 17% e a meta é chegar em 90%. Ela explicou ainda que o público é de um milhão e meio de paraibanos, mas com foco em 900 mil pessoas. O público-alvo é de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhadores do SUS, população de rua, população privada de liberdade, professores, forças de segurança e pessoas com alguma com alguma comorbidade.

“A gente precisa que a população da Paraíba, não só de João Pessoa, procure um posto de vacinação para fazer a atualização das outras vacinas que estão disponíveis e também com relação à campanha da Influenza para todos esses grupos. Hoje é um dia de mobilização, mas a campanha vai se estender até o dia 31 de maio”, explicou.

O aposentado Vanildo Davi de Souza, 85 anos, tomou a vacina que protege contra a Influenza – ele está dentro do público-alvo acima de 65 anos. “Eu sempre tomo minhas vacinas porque protege. Eu acredito que todos deveriam fazer o mesmo – vacina é garantia de mais saúde. Aqui, nesse posto do Mercado de Mangabeira, pertinho de casa, graças a Deus está tudo muito tranquilo”, comemorou o aposentado.