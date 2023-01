Casa do estudante abre 96 vagas e paga auxílio de R$ 1,2 mil em João Pessoa

Compartilhe















A Casa do Estudante da Paraíba abriu novas 96 vagas, sendo cinco destinadas a pessoas com deficiência. As inscrições para novatos podem ser feitas a partir da próxima quarta-feira (25) e vão até a sexta-feira (27).

A instituição também faz o recadastramento de estudantes veteranos, que pode ser realizado até esta terça-feira (24). Os residentes selecionados receberão o “Auxílio Estudantil – Casa do Estudante’, no valor de R$ 1.200.

A seleção e o recadastramento acontecerão por meio de análise socioeconômica e de entrevista. O recadastramento e as inscrições devem ser feitos na sede da Casa do Estudante da Paraíba, localizada na Rua da Areia, nº 567, no Centro de João Pessoa, ou pelo e-mail casadoestudantedaparaiba@gmail.com.

Se optar pela inscrição por e-mail, o candidato deve pedir a ficha de inscrição pelo mesmo e-mail e, após retorno da Casa do Estudante, encaminhá-la devidamente preenchida, juntamente com toda documentação exigida.

O resultado final será divulgado no dia 6 de fevereiro no mural informativo da Casa do Estudante e no site https://pbeduca.see.pb.gov.br.

Documentação necessária

Cópia de RG, CPF e cartão do SUS;

Comprovante de rendimentos (CTPS, INSS ou contracheque família);

Cópia de comprovante de residência (água, luz, contrato ou recibo de aluguel atualizado);

Declaração emitida pela instituição de ensino na qual estuda, ou vai estudar;

Histórico escolar, comprovante de matrícula ou declaração de vínculo 2020;

Duas fotos 3×4;

Certidão de antecedentes criminais em nível estadual e federal emitidos pelas autoridades competentes;

Autorização dos pais ou responsável por menor de idade ou não para residir na casa do estudante, com firma reconhecida em cartório;

Laudo médico detalhado para os candidatos portadores de necessidades especiais;

Comprovante que não recebe auxílio moradia em redes públicas de ensino;

Caso já tenha concluído o ensino médio ou superior comprovar com o certificado.

Critérios para inscrições de novatos

O candidato deve ser do sexo masculino, matriculado em instituições públicas de ensino médio e superior, localizadas na cidade de João Pessoa, como também os estudantes beneficiários de programas educacionais governamentais e de auxílios de instituições privadas de Ensino Superior.

O candidato também deve ser do interior do estado, não possuir residência em João Pessoa, e não receber auxílio moradia da instituição de origem. O estudante deve ter renda familiar mensal que não ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio e apresentar os documentos durante a inscrição.

Critérios para recadastramento

Para permanecer no local, os residentes devem se submeter às seguintes exigências:

Ter no mínimo 75% de frequência escolar durante o ano letivo de 2022;

Obter aprovação na série matriculada e cumprir as normas e diretrizes internas da Casa do Estudante.

