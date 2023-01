SOS Diversidade

Prefeitura de João Pessoa e MPT lançam projeto de segurança alimentar para público LGBTQIA+

23/01/2023 | 15:00 | 64

A Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial, lança nesta quarta-feira (25), em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Projeto SOS Diversidade, com o objetivo de garantir segurança alimentar ao público LGBTQIA+. O evento será às 10h, na sede do órgão, situado à Rua Almirante Barros, 234, Centro.

Geraldo Fiho, que comanda a Coordenadoria de Promoção LGBT e Igualdade Racial da Capital, disse que serão doadas 100 cestas básicas por mês, durante cinco meses. “Para ter acesso ao benefício é preciso atender os seguintes critérios: ser LGBTQIA+, possuir CadÚnico ativo, ter cadastrado ou realizar cadastramento junto à coordenação”, explicou.

Ele informou ainda que, além do MPT, entidades da sociedade civil também são parceiras desta ação, a exemplo da Petris (homens trans), ASTTTRANS (mulheres trans), Maria Quitéria, Grupo ONG Iguais e outros.

Serviço – A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa fica localizada no Parque Solon de Lucena, n° 216, Centro. Para mais informações sobre os serviços ofertados no local, basta entrar em contato pelo telefone 3222-8853.

A entidade mantém parceria com serviços de saúde e oferta durante todo o ano apoio psicológico, psiquiátrico, tratamento odontológico e ginecológico, além de assessoria jurídica ao público LGBTQIA+. “Atualmente, estamos com o prédio em reforma para melhorar o atendimento na Capital”, disse Geraldo Filho, ressaltando que em 2022 mais de 200 pessoas procuraram atendimento junto à coordenação.