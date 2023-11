Durante Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Cícero Lucena ressalta que investimento vai garantir futuro melhor para a população

Algumas das inovações tecnológicas da Prefeitura de João Pessoa que estão impactando na vida da população, desde o aprendizado por meio do programa Code, robótica, salas Google, Make, Lego, até o acesso e gerenciamento de serviços, estão presentes na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento, que começou nesta quinta-feira (23), está acontecendo no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. O prefeito Cícero Lucena visitou os estandes e ressaltou que o investimento nessa área vai garantir um futuro melhor.

“Está oportunizando as nossas crianças da rede municipal, interagindo com parceiros em todos os níveis – universidade, Governo do Estado, todos aqueles que entendam da importância da ciência e da tecnologia para que a gente possa assumir compromissos e encontrar soluções para alguns problemas que existem. Então, quero parabenizar todos os envolvidos nesse projeto. Vamos ter desafios importantes para os nossos alunos do programa Code, que está despertando cada vez mais o interesse pela tecnologia”, afirmou o prefeito.

O evento prossegue até o próximo sábado (25), com entrada gratuita para todos os públicos. São várias secretarias municipais presentes com estandes, numa demonstração de como a gestão tem avançado no uso de tecnologia, a exemplo da Prefeitura Conectada, que permite o acesso a todos os serviços municipais. A área de mobilidade urbana, com gerenciamento inteligente dos semáforos, os serviços informatizados na saúde, o compromisso do papel zero, entre outras inovações.

“A Prefeitura, acho que desde o primeiro dia, Cícero decidiu que ele não assinava mais papel. Então foi uma correria para substituir tudo e a gente hoje é zero papel, todos os processos são informatizados. A gente lançou um edital, de uma agência de inovação, que a Prefeitura criou, é a única cidade no Brasil que tem. Está aberto um edital para a modernização da Seplan, a ideia é você conseguir alvará, a licença no tempo mínimo possível. A gente vai trabalhar em parceria com a universidade para otimizar os processos. Enfim, são avanços tecnológicos em todas as áreas”, afirmou o secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos.

Para Nelson Silveira, visitante do estande da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), os recursos utilizados pelos alunos em sala de aula impressionam pela modernidade. “Eu já tinha ouvido falar do que está acontecendo em sala de aula no município, mas vendo assim de perto é muito mais interessante. São equipamentos modernos e que vão ajudar muito os alunos se desenvolverem”, afirmou.

Olimpíada de Matemática – Durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), haverá também a Olimpíada Paraibana em Matemática (OPM). A competição conta este ano com 3.750 estudantes inscritos. Desses, 650 farão as provas no Espaço Cultural.

A programação consta ainda com Mostra de Robótica, Circuito de Jogos, Espaço Geek, Campeonarte, Oficina de Reciclagem e uma série de atrações e atividades sobre o mundo da tecnologia e do conhecimento científico