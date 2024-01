Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE Quarta (17/01) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Por MRNews



Quarta-feira, 17/01/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Mulheres de Areia 15:25 Sessão da Tarde – Arremesso De Ouro 17:20 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical 18:25 Elas Por Elas 19:10 Praça TV – 2ª Edição 19:40 Fuzuê 20:30 Jornal Nacional 21:20 Terra e Paixão 22:25 Big Brother Brasil 24 23:15 Cine BBB 00:50 Jornal da Globo 01:40 Fuzuê 02:25 Comédia Na Madruga I 03:10 Comédia Na Madruga

Sessão da Tarde – “Arremesso de Ouro” (Million Dollar Arm)

Na quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, a Sessão da Tarde da TV Globo apresenta um filme inspirador e emocionante: “Arremesso de Ouro” (Million Dollar Arm). Dirigido por Craig Gillespie e lançado em 2014, este drama cativante transporta os espectadores para uma história real repleta de perseverança e descobertas inesperadas.

Sinopse:

“Arremesso de Ouro” narra a trajetória extraordinária de dois jovens indianos, jogadores de críquete, cujas vidas dão uma guinada inesperada quando são descobertos pelo agente esportivo J. B. Bernstein, interpretado por Jon Hamm. A trama é ambientada na Índia e nos Estados Unidos, proporcionando uma visão única sobre a jornada dos personagens em busca do sucesso no mundo do beisebol.

O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Jon Hamm no papel do agente esportivo J. B. Bernstein, Suraj Sharma e Alam Arkin como os promissores jogadores de críquete, e Lake Bell em uma atuação notável. A combinação de talento contribui para a autenticidade e emoção que permeiam toda a narrativa.

Uma das características mais marcantes de “Arremesso de Ouro” é que a trama é baseada em eventos reais. A história de J. B. Bernstein e dos jogadores de críquete Rinku Singh e Dinesh Patel é um testemunho inspirador de como oportunidades inesperadas podem mudar destinos. A jornada desses jovens atletas é um lembrete poderoso de que o esforço, a determinação e a coragem podem superar as adversidades.

Além da trama esportiva, o filme também explora temas mais profundos, como a superação cultural, a busca por identidade e os desafios de se adaptar a um ambiente completamente novo. A narrativa transcende as linhas do campo de beisebol, oferecendo reflexões significativas sobre a natureza humana e suas capacidades transformadoras.

“Arremesso de Ouro” não apenas proporciona entretenimento, mas também deixa uma marca duradoura pela mensagem motivacional que carrega consigo. A jornada dos personagens ressoa com públicos de todas as idades, destacando a importância de abraçar oportunidades e persistir em meio às dificuldades.

Prepare-se para uma tarde de emocionantes reviravoltas e lições de vida com “Arremesso de Ouro” na Sessão da Tarde. Este filme, baseado em uma história real, promete emocionar, inspirar e celebrar a resiliência humana. Não perca a oportunidade de se envolver nessa narrativa cativante que nos lembra que, por trás de cada grande conquista, há uma história de coragem e determinação.