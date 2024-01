Zé Vaqueiro visita fãs que moram em lar de idosos, em João Pessoa

Um dos maiores nomes do piseiro, o cantor Zá Vaqueiro, esteve no Litoral da Paraíba esse fim de semana como uma das atrações das festas de verão. A passagem dele por João Pessoa rendeu um encontro especial com fãs idosas que moram na Associação Promoção do Ancião, a Aspan.

A visita de Zé Vaqueiro a Aspan aconteceu no domingo (14). Ele encontrou dona Elza e Ivone, além de outras idosas que moram no local e acompanham o trabalho dele.

Zé Vaqueiro publicou nas redes sociais registros do momento e agradeceu pelo carinho.

Zé Vaqueiro

O cantor pernambucano Zé Vaqueiro é um dos fenômenos do piseiro.

Recentemente, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados da internet após ele e sua esposa revelarem o diagnóstico do filho mais novo deles.

Assim que nasceu, em julho de 2023, o menino foi diagnosticado com Síndrome de Patau, uma condição genética rara.

Frequentemente o artista e sua esposa tranquilizam os fãs em publicações com o bebê, que segue internado mas, segundo o casal, tem o quadro de saúde estável e evoluindo.