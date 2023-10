Campina Grande tem novo secretário de cultura nomeado

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, nomeou o empresário Ronaldo Cunha Lima Filho como novo secretário de cultura da cidade. Ronaldinho Cunha Lima, como é conhecido, substitui a professora e jornalista Giseli Sampaio.

A confirmação do novo secretário de Cultura de Campina Grande foi feita pela prefeitura na noite da terça-feira (17), e a nomeação saiu no Semanário Oficial do Município.

Formação da Secult em Campina Grande

Ronaldinho Cunha Lima, novo nome da pasta, já foi procurador do Estado e vice-prefeito de Campina Grande. Ele foi um dos nomes responsáveis pelas mudanças estruturais do São João de Campina Grande, quando a festa passou a ser fruto de uma parceria público-privada.

Além de Ronaldinho Cunha Lima, o ex-vereador João Dantas também deve ser nomeado foi como secretário adjunto a pasta. A nomeação também foi oficializada no Semanário Oficial do Município.