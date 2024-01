Treze fará lançamento do seu projeto olímpico nesta sexta-feira, em João Pessoa

O Treze fará o lançamento oficial do seu projeto de modalidades olímpicas, além de oficializar sua filiação ao Comitê Brasileiro de Clubes. A apresentação do programa do Alvinegro será nesta sexta-feira, a partir das 10h, em um evento fechado no bairro de Manaíra, em João Pessoa.

De acordo com a diretoria do clube, alguns atletas que vão compor o quadro de modalidades olímpicas do Galo da Borborema já estão treinando em João Pessoa. Com isso, a opção foi fazer o lançamento primeiro na capital e só depois apresentar o projeto em Campina Grande.

Treze será mais um paraibano no CBC

Durante o lançamento do projeto, o Treze apresentará as modalidades, atletas e calendário de competições das modalidades olímpicas. Com a filiação do clube ao CBC, o Galo da Borborema será mais uma entidade paraibana no quadro do Comitê, que já conta com o Clube Campestre e a Associação Atlética Unifacisa , de Campina Grande; e com o Esporte Clube Cabo Branco, de João Pessoa.

