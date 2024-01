Prefeitura realiza reunião de alinhamento e monitoramento para assistência vacinal da Capital

Profissionais que atuam com assistência preventiva na Capital participaram, nesta quarta-feira (18), de uma reunião para alinhamento e monitoramento das coberturas vacinais da Capital, ajustando também as últimas atualizações determinadas pelo Ministério da Saúde (MS) acerca de como deve ser a administração dos imunizantes que protegem contra a Covid-19, principalmente para crianças a partir de seis meses de idade a menores de cinco anos, onde as doses foram incorporadas ao Calendário Nacional de Vacinação.

“Com a atualização, além de planejar nossas ações previstas para 2024, quando nossa meta é de proporcionar um cuidado efetivo, de qualidade com total cobertura vacinal na Capital, avaliamos também o cenário de 2023. Onde buscamos quebrar barreiras com o bloqueio da desinformação, ampliamos a busca ativa e conseguimos ter êxito com o crescimento de doses aplicadas principalmente em crianças menores de cinco anos, para as principais vacinas da primeira infância”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização.

A capacitação foi direcionada às enfermeiras Referências de Imunização dos cinco Distritos Sanitários, que acompanham e coordenam a assistência preventiva por meio da vacinação nas 203 Equipes de Saúde da Família (USF), distribuídas nos 92 prédios além das salas de vacinas localizadas nas Policlínicas e do Centro Municipal de Imunização. Há ainda a pactuação e realização de diversas ações preventivas em pontos itinerantes, articulados nos bairros quando é observada a necessidade da ampliação da assistência.

“As equipes estão sempre recebendo atualização, seja ela por meio de notas técnicas, das capacitações que promovemos aqui na Rede de Frio e, do canal direto, por meio das Referências de Imunização de cada território e da coordenação da Atenção Básica. Tudo isso, para garantir a eficiência e segurança no cuidado humanizado que levamos a população pessoense e de outros locais que procuram nossos serviços para garantir a proteção”, completou o gestor do serviço.

Na Rede Municipal de Saúde são disponibilizados 21 tipos de imunizantes, 20 tipos fazem parte do calendário de rotina e Programa Nacional de Imunização (PNI), além da vacina de campanha que preteje contra Influenza. Faz parte do calendário de rotina as seguintes vacinas: BCG, Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, DTP, VIP, VOP, Meningocócica C, Pneumocócica 10, Rotavírus, Tríplice viral e Varicela para as crianças. Já para os adolescentes, dT, Hepatite B, Tríplice Viral, HPV e Meningocócica conjugada ACWY; e para os adultos, dT, Hepatite B e Tríplice viral e a Pneumocócica 23 para idosos acamados, restritos ao leito.

Além das vacinas que fazem parte do calendário como esquema vacinal, também são ofertadas a vacina antirrábica humana e a de febre amarela para casos específicos dos usuários.