João Pessoa homenageada

Emoção marca quem assistiu ao desfile da Dragões da Fiel em casa ou no sambódromo, em São Paulo

20/02/2023 | 18:00 | 63

O desfile da Escola de Samba Dragões da Real emocionou quem estava em casa e quem participou do evento no último domingo (19). No sambódromo de São Paulo, a escola homenageou a cidade de João Pessoa, levando pra avenida os principais pontos e elementos que caracterizam a Capital paraibana.

Yasmim de Oliveira é técnica em cuidados de idosos e acompanhou o desfile de casa, pela televisão. Ela ressaltou que o desfile foi um dos melhores da segunda noite e que a Dragões tem tudo pra estar entre as campeãs este ano. “A ideia de homenagear João Pessoa foi uma escolha acertada, pois isso encanta e traz de volta pro cenário brasileiro a nossa Paraíba. Foi emocionante ver a escola trazendo em detalhes a cultura da nossa cidade, principalmente homenageando a quadrilha junina Lageiro Seco”, frisou.

Quem também acompanhou de casa foi a funcionária pública Marina Vasconcelos. “A Dragões se esforçou pra apresentar nossos pontos culturais mais fortes. Trouxeram elementos que pra gente ficaram bem claros nas alegorias. Trouxeram o farol, o sol que nasce primeiro aqui, quadrilha junina, forró, xaxado, nossa bandeira e o verde da cidade. Achei bonito”, pontuou.

A emoção foi maior ainda pra quem estava participando do desfile, fazendo parte da escola de samba. Foi o caso do funcionário público Igor Rebelo, que desfilou junto da namorada na ala chamada “Verde é a esperança”. “Desfilar na Dragões da Real foi uma experiência fantástica. Quando soube através da minha namorada que o enredo seria sobre João Pessoa topei na hora. Morei na cidade durante seis anos, tenho familiares aí e ter a oportunidade ímpar de representar João Pessoa e os meus familiares, como os parentes da minha namorada, é algo que não podia deixar passar. Acabou virando um projeto pessoal para nós dois”, destacou.

João Pessoa voa – Com o tema ‘Paraíso Paraibano – João Pessoa, A Porta do Sol das Américas’, a Escola de Samba Dragões da Real homenageou a Capital da Paraíba no começo da manhã do último domingo (19), encerrando o desfile no Sambódromo de São Paulo. O samba-enredo ‘Voar, voar, voar’ exaltou, durante 61 minutos, a cultura e as belezas naturais da cidade onde o sol nasce primeiro, passando força e muita energia ao público presente no Anhembi.