Paraibano sobe no palco e dança com Anitta no Carnaval de Olinda – Jornal da Paraíba

Natural de Sousa, o paraibano de 30 anos Ítalo Sarmento viralizou nas redes sociais depois de subir no palco e dançar o sucesso Envolver, de Anitta, junto com a cantora, neste sábado (18), durante o Carnaval de Olinda, em Pernambuco.

Depois de ter sido segurado nos braços pelos amigos e rebolado “no ar”, a artista e resolveu chamá-lo para o palco (veja vídeo abaixo).

A apresentação da cantora aconteceu no Carvalheira na Ladeira. Ela usou um look produzido por um coletivo de mulheres indígenas Guajajara, mesma etnia à qual pertence a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara (PSOL).

Fã desde 2017

Ao Jornal da Paraíba, Ítalo contou que é fã da Anitta desde 2017, quando ela lançou o sucesso ‘Paradinha’. Antes ele já conhecia o trabalho da carioca por conta ‘Show Das Poderosas’, mas não era tão investido na carreira da artista.

Por ser fã, ele já tinha tentado chamar a atenção da cantora em outras apresentações. A primeira fez foi no Ensaio da Anitta, em Recife, porém ela não conseguiu ver o jovem.

“Todo mundo que é fã, quer ser visto pelo seu artista, né? E aí o que foi que eu pensei, quando o ‘Envolver’, todo mundo vai dançar do jeito convencional e aí a gente teve a ideia de levar pra cima. Um segurando pelos braços, o outro pelas pernas e a gente sobe. A primeira tentativa foi no Ensaio, em Recife. Só que estava muito escuro, estava muito distante”, falou ele sobre a tentativa frustrada.

No evento deste sábado, ele decidiu fazer valer e foi para a frente do palco, para tentar ficar em um lugar no campo de visão da cantora.

Quando tocou ‘Envolver’, ele fez a mesma coisa que anteriormente: foi segurado no ar pelos amigos e conseguiu reproduzir a coreografia no meio da multidão. Neste momento, a cantora se aproximou do grupo e pediu para ele subir no palco.

“Quando a gente começou a dançar e ela notou, ficou surpresa, cantando e depois ela disse ‘traga ele pro palco pra dançar aqui”, relembra.

Amor pela dança

Ítalo é natural de Sousa, mas mora em João Pessoa desde seus cinco anos e é fisioterapeuta. Ele prendeu toda a coreografia da música sozinho e disse que ama dançar.

“Começo a ensaiar em casa e vou levando para as festas. E sempre tentando ensinar aos meus amigos e a todo mundo que está comigo, porque dançar é bom, mas dançar com os amigos é melhor ainda!”.

Animador da galera, ela afirma que se sente realizado não só por ter conhecido Anitta, mas por poder ter participado da apresentação de uma forma tão irreverente.

“Eu vou, eu danço, pra tudo que você pensar eu me jogo, me divirto! Para mim, foi mais do que uma uma experiência, foi uma realização. Acho que felicidade é pouco pra o que eu senti, nem acreditava na hora!”, pontou o fisioterapeuta.

anitta

carnaval

destaques

olinda

Lara Brito

Jornalista da Bahia desbravando a Paraíba, apaixonada pela vida e especialista em karaokê.

