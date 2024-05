Prefeitura oferta diversos serviços aos moradores do Vista Alegre VII com projeto ‘Ação Mais’

Em mais uma assistência de cidadania, a Prefeitura de João Pessoa atendeu, nesta quarta-feira (8), as famílias que moram no Residencial Vista Alegre VII, no bairro Colinas do Sul. Foi o projeto ‘Ação Mais’, que oferecendo aos moradores a oportunidade de se inscrever ou atualizar os dados no Cadastro Único do Governo Federal, se inscrever no Programa Pão e Leite e no Bolsa Família, bem como se cadastrar no Programa para Aquisição de Alimentos (PAA), que beneficia pessoas em vulnerabilidade social com a distribuição de alimentos. O trabalho é resultado de uma parceria entre as Secretarias de Habitação Social (Semhab), de Desenvolvimento Social (Sedes) e de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que essa ação vem sendo realizada semanalmente toda quarta-feira e já passou pelos Residenciais Vista Alegre XI, X, IX VII. “É um compromisso da gestão do prefeito Cícero Lucena, que entende que cuidar das pessoas não é apenas oferecer uma moradia, mas proporcionar as condições necessárias para que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Essas pessoas tiveram a oportunidade de mudar de vida quando se mudaram para o Vista Alegre”, comentou.

Os serviços oferecidos nessa ação são considerados prioritários para essas famílias, a exemplo do Cadastro Único (Cadúnico), que vai permitir que elas participem de programas e políticas públicas do Governo Federal e também os programas alimentares da Prefeitura, como o Pão e Leite e o Programa para Aquisição de Alimentos. Socorro Gadelha disse que o Pão e Leite faz um atendimento diário e o PPA entrega periodicamente uma cesta com alimentos do tipo batata doce, macaxeira, inhame e frutas, produtos que são adquiridos de produtores rurais da região, fortalecendo a agricultura familiar.

Programação – Na próxima semana, o projeto ‘Ação Mais’ vai atender os moradores do Residencial Vista Alegre VI. Porém, todas as famílias que moram no Complexo Habitacional Vista Alegre podem participar da iniciativa, que faz parte do programa Pós-Ocupacional realizado nos residenciais construídos pelo Município.