GESTÃO MUNICIPAL LAMENTA O FALECIMENTO DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA

A gestão municipal de São José do Seridó lamenta o falecimento da São Joseense Maria das Graças Ferreira, carinhosamente tratada como Maria de Evandro ao mesmo tempo que se solidariza com seus filhos José, Rubenigue, Raniel e Rosimeire além de seus irmãos e irmãs nesse momento de imensa dor e perda, rogando à Deus que os conforte .





Sua partida deixa um vazio imenso, Deus te convoca para está com ele no paraíso, pois, cumpriste sua missão.Sua bondade, amizade e acolhimento permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la.









”Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.” (Mateus 5:4).





“O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.” ( Salmos 29:11).









A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade à família e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração. Vá com Deus . Descanse em Paz.