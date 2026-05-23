Conferência Municipal de Saúde abre inscrições para dois novos grupos entre os dias 24 e 28 de maio

Os trabalhadores da saúde interessados em participar da 11ª edição da Conferência Municipal de Saúde (COMSAÚDEJP) devem ficar atentos ao período da inscrição. A partir do próximo domingo (24), o Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa (CMS-JP) abre as inscrições – 60 vagas no total -, que serão realizadas até o dia 28 de maio acessando o endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/evento/11comsaudejp-conferencia-municipal-de-saude/3395239. Esses trabalhadores são pessoas físicas, autônomas ou com vínculo empregatício em serviços de saúde.

Nesse mesmo período, de 24 a 28 de maio, também devem se inscrever integrantes da gestão ou representantes de serviços contratados ou conveniados que integram a administração dos serviços de saúde. Para esse grupo também são disponibilizadas 60 vagas.

A Conferência Municipal de Saúde está programada para acontecer entre os dias 9 e 11 de junho, em local a ser definido. “A cada conferência municipal procuramos buscar um aprimoramento na prestação dos serviços. Ela se traduz em um espaço oficial de participação popular, onde sociedade civil, trabalhadores da área, prestadores de serviços e gestores debatem e discutem temas de extrema importância, apontando as direções para as melhorias necessárias a uma saúde mais justa e igualitária para nossa população”, destacou Mariah Marques, presidente do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa.

O encontro contará com três tipos de inscrição, sendo a primeira, já esgotada com 120 inscritos, é destinada aos usuários (as) do SUS, que são pessoas sem vínculo ou dependência econômica com a gestão municipal que utilizam o sistema único de saúde.

Espaço democrático – A Conferência constitui um espaço democrático e participativo no qual a comunidade pode se manifestar acerca das políticas públicas de saúde no âmbito municipal. Realizada a cada gestão da administração pública, reúne usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores e prestadores de serviços, com a finalidade de promover o diálogo social. Seu objetivo central é ouvir a população, identificar problemáticas existentes e propor soluções que contribuam para a melhoria do atendimento e dos serviços ofertados, orientando, assim, as prioridades da saúde local para os anos subsequentes.

Eixos temáticos – Os eixos temáticos da 11ª COMSAUDEJP estão subdivididos em cinco:

1º – Democracia, saúde como direito e soberania nacional;

2º – Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social;

3º – Os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde;

4º – Emergências climáticas e justiça socioambiental;

5º – Modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral.