Na CBN, Hugo diz onde o Republicanos estará nas principais cidades da Paraíba nas eleições 2024

O presidente do Republicanos da Paraíba, deputado federal Hugo Motta, em entrevista à CBN Paraíba, nesta segunda-feira (19), fez uma radiografia de onde o partido estará nas principais cidades nas eleições municipais deste ano.

Na lista, há a candidatura própria em Patos, com os planos de reeleição de Nabor Wanderley, em Pombal, com a pretensa candidatura de Galego da Gaveo.

Há também a perspectiva da candidatura própria em Santa Rita, que Hugo Motta espera ter Nilvan nos quadros para a disputa em Santa Rita. Caso isso ocorra, inclusive, isso deve colocar o Republicanos em campos opostos ao governador João Azevêdo (PSB), que é seu aliado político.

Os grupos estarão juntos, no entanto, em João Pessoa. O Republicanos tem uma parceria consolidada com projeto de reeleição de Cícero Lucena. Não deve pressionar para garantir a vice, mas se articula para ampliar o número de vereadores eleitos.

Situação tranquila também em Bayeux, que o partido filiou a atual prefeita Luciene Gomes e deve apoiar o nome indicada por ela, que é Taciana Leitão, esposa do deputado Felipe Leitão.

Em Cajazeiras e Cabedelo, Hugo também confirmou que vai apoiar o nome do governador. Na cidade sertaneja, o nome é do deputado Chico Mendes (PSB) e na portuária é Ricardo Barbosa (PSB), atual presidente da Companhia Docas.

Quer a vaga de vice

Em Campina Grande, o partido espera ter a vaga de vice na eventual candidatura do deputado Romero Rodrigues à prefeitura. O nome sugerido é do presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso. “Seguimos defendendo a sua candidatura e queremos dialogar com Romero. Queremos discutir uma possível indicação de nosso partido à vice. Fomos o primeiro partido a declarar publicamente apoio”, assinalou.

Em Sousa, o Republicanos já garantiu a vice na pretensa chapa à reeleição do prefeito Fábio Tyrone.