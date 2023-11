Funjope divulga resultado da análise de mérito do edital ‘O Novíssimo Cinema Paraibano’

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (22), o resultado da análise de mérito do edital ‘O Novíssimo Cinema Parahybano’, da Lei Paulo Gustavo (LPG). O documento está disponível no link e o prazo para recurso é até esta sexta-feira (24). Os argumentos devem ser enviados para o e-mail [email protected].

“É com muita felicidade que anunciamos este primeiro resultado da Lei Paulo Gustavo, no caso, do audiovisual. O que podemos avaliar é o sucesso pleno que estamos conseguindo desenvolver nesse processo da LPG”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele relembra que os selecionados participaram de uma disputa intensa e que o edital foi muito disputado. A comunidade de artistas respondeu muito bem ao processo. Isso, conforme o diretor, valorizou o edital, que teve etapas muito rígidas com avaliação qualitativa e qualificada dos julgadores. “E nós conseguimos hoje finalizar o resultado do audiovisual. Por isso, estamos tornando público. No caso das outras áreas, vamos continuar o trabalho intenso para que, na sexta-feira, tornemos público”, acrescenta.

Marcus Alves ressalta que agora vem uma nova etapa que é iniciar o procedimento para contratação desses projetos, dos artistas premiados e executar os pagamentos no mês de dezembro, como previsto. Ele agradece a toda equipe de Funjope, aos consultores e à banca de avaliadores que fez um trabalho presencial muito forte e entrevistou cada um dos proponentes.

“Isso mostra, inclusive, o ineditismo que fizemos este ano, já que nunca havia sido feita uma análise com examinadores de forma presencial e com entrevistas com todos os proponentes. Isso realmente foi uma inovação”, destaca. Ele agradece também aos conselheiros e conselheiras do Fundo Municipal de Cultura, que têm se dedicado diuturnamente na avaliação desses projetos.

O chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, Paulo Roberto, explica que a Comissão de Seleção dos projetos do edital ‘O Novíssimo Cinema Parahybano’ teve formada paridade de gênero, raça e etnia, sendo constituída também por mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+.

“Ocorreu, pela primeira vez na história das políticas públicas do Estado da Paraíba, a seleção de projetos audiovisuais em um processo de seleção. A defesa oral pelo produtor executivo e pelo diretor do projeto, diante de uma banca formada por profissionais renomados do audiovisual nacional, foi uma das etapas instituídas neste edital. Assim, a Funjope busca o desenvolvimento do setor, através de políticas públicas robustas e afirmativas”, observa.

Demais áreas – Para o edital referente às demais áreas da cultura, a publicação do resultado da análise de mérito será nesta sexta-feira (24). O novo cronograma pode ser acessado no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/licitacoes/visualizar-arquivo?id=76784.

Inscritos – Ao todo foram inscritos 959 projetos nos dois editais. Até dezembro, os recursos serão transferidos para os selecionados. O município de João Pessoa conta com quase R$ 7 milhões – exatos R$ 6.955.000 milhões – em recursos federais para investimento na cultura.

Apoio – Desde o início do processo, ainda na fase de inscrições, a Funjope auxiliou os candidatos realizando uma série de debates com grupos de artistas nos polos e nas comunidades de Cruz das Armas, Tambiá, Colinas do Sul, Tambauzinho, Mangabeira, Roger, Porto do Capim, Muçumagro, São José, São Luiz, Citex, Ernani Sátiro e Esplanada. Além disso, realizou uma reunião virtual. O objetivo desse trabalho foi dar orientações e capacitar os artistas.