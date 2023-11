confira o plano de segurança e monitoramento

O plano de segurança e monitoramento para a Romaria da Penha de 2023 foi divulgado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba (Sesds). O evento religioso acontece no sábado (25) e vai contar com mais de 1.400 agentes das forças de segurança.

O trajeto da Romaria da Penha tem 14 quilômetros e inicia na Igreja de Lourdes, no Centro de João Pessoa, e segue até a praia da Penha, cerca de 500 mil devotos devem participar do evento.

O epicentro da operação de segurança da Romaria será o Gabinete Integrado de Monitoramento e Gestão que será montado no Centro Integrado de Comando e Controle de João Pessoa (CICC).

Além disso, o gabinete será abastecido com recursos tecnológicos de ponta para o monitoramento e supervisão, sendo eles:

10 câmeras corporais do tipo bodycam;

Duas vans equipadas com seis câmeras PTZ, que proporcionam visualização móvel em 360º e zoom em alta definição; e

Três aeronaves remotamente pilotadas (RPA).

Serão distribuídos um contingente de mais de 1.400 agentes provenientes das Forças de Segurança do Estado e instituições parceiras. A atuação da Polícia Militar vai contar com 910 agentes, que estão divididos entre entre 542 a pé e 368 em meios motorizados.

A Polícia Civil, também vai contar com duas delegacias móveis instaladas na:

Praça da Paz,

Bairro dos Bancários, e

Santuário da Penha,

Além do reforço de equipes plantonistas e aberturas de polos de plantão para atuação, durante a Romaria, nas sedes da 2ª Delegacia Distrital (Centro), 9ª Delegacia Distrital (Mangabeira) e Delegacia Móvel, destinados ao registro de ocorrências e lavratura de procedimentos policiais decorrentes do evento, totalizando o emprego de 26 policiais civis e seis viaturas no evento. O Corpo de Bombeiros mobilizará 260 militares.

Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob) também marcarão presença na Romaria, disponibilizando 100 integrantes, ao lado da Guarda Civil Metropolitana, que mobilizará 100 membros. Um contingente de 115 viaturas policiais também estará à disposição para reforçar a segurança ao longo do evento religioso.

