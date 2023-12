Odontomóvel realizou mais de quatro mil procedimentos em 2023

Para levar assistência de saúde bucal às comunidades que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, como nas áreas descobertas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dispõe da Unidade Odontológica Móvel (UOM). Popularmente chamado de Odontomóvel, o serviço itinerante possibilitou a realização de 4.052 procedimentos entre os meses de janeiro e novembro de 2023.

Durante este ano foram atendidas 2.695 pessoas em mais de 220 ações realizadas em diversas localidades da cidade, como nas comunidades quilombolas, residenciais do município, instituições de longa permanência, consultório na rua, além das parcerias com outras secretariais municipais como a Direitos Humanos e Cidadania Sedhuc) para a realização da Caravana do Cuidar, Secretaria de Participação Popular (SEPP) e Desenvolvimento Social (Sedes).

“O Odontomóvel é um serviço diferenciado com uma equipe estruturada e que possui uma resolutividade altíssima, que facilita o acesso da população aos cuidados para sua saúde bucal. Os números nos impressionam, principalmente por ser um consultório odontológico completo, onde possuímos até aparelho de raios-X e ultrassom, dentro de um veículo, sendo realmente um serviço diferencial e que buscamos investir cada vez mais, pois sabemos o bem que ele faz a toda a população que precisa”, destaca a coordenadora de Saúde Bucal da SMS, Camila Castelo Branco

O Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal é uma estratégia do Ministério da Saúde e oferece todos os procedimentos que são realizados nas Unidades de Saúde da Família (USF) pela Estratégia de Saúde da Família, como: profilaxia, raspagem supra e subgengival (limpeza da gengiva), aplicação tópica de flúor, restaurações, extrações dentárias. Quando necessário a continuidade dos atendimentos realizados no Odontomóvel, as equipes de saúde bucal encaminham os pacientes atendimentos aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).

Dos 4.052 procedimentos realizados neste ano na Unidade Móvel destacam-se 1.316 restaurações, além de 720 profilaxias, 584 extrações, 525 raspagens periodontais, 245 aplicações de flúor, entre outros serviços de somaram mais de 660 procedimentos.

Entre o público atendido, a grande maioria (63%) eram mulheres. O Odontomóvel também atendeu 276 moradores de rua, 18 gestantes e realizou a entrega de 20 kits de higiene bucal. Em média, foram realizados 245 atendimentos por mês.

Em João Pessoa, o Odontomóvel auxilia aos serviços prestados pela Rede de Saúde Bucal desde 2014, tendo realizado mais de 13.000 atendimentos desde então.