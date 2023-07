Caatinga no Nordeste: auditoria dos Tribunais de Contas revela deficiência no combate à desertificação

Compartilhe















Os Tribunais de Contas da Paraíba (TCE-PB), do Ceará (TCE-PB), de Pernambuco (TCE-PE), do Rio Grande do Norte (TCE-RN) e de Sergipe (TCE-SE), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), realizaram a Auditoria Operacional Regional Coordenada em Políticas Públicas de Combate à Desertificação do Semiárido.

A principal conclusão é a de que falta políticas efetivas, regulares e coordenadas de combate à desertificação da caatinga no Nordeste. A caatinga, nunca é bom esquecer, é um bioma exclusivamente brasileiro e, no caso da Paraíba, cobre 90% do território.

E, de acordo com o MapBiomas, a desertificação persiste com a perda de 40% de superfície de água em três décadas e, segundo o instituto, a cobertura remanescente de vegetação nativa caiu 10% entre 1985 e 2020.

Fiscalização

A fiscalização avaliou o crescente processo de degradação ambiental dessa região, em função do clima e das ações antrópicas – aquelas em que a interferência humana prejudica os solos, os recursos hídricos, o bioma caatinga e a qualidade de vida da população.

Coordenada pelo TCE-PB, o estudo é uma das ações da Rede Integrar – iniciativa colaborativa formada por 33 tribunais de contas do Brasil – e contou com suporte metodológico do TCU.

A ação teve como base a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PNCD) – Lei nº 13.153/2015 – para examinar a implementação dessa política nos estados, assim como outras políticas públicas transversais referentes à região do semiárido e ao bioma caatinga.

Paraíba

Nos estados auditados, os órgãos de controle constataram que a Política Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca não tem sido implementada.

Entre todas as unidades da Federação, apenas Sergipe iniciou a implementação do programa de ação estadual.

Na Paraíba, a equipe do Tribunal de Contas do Estado constatou que áreas como Seridó oriental, Catolé do Rocha e Cariri ocidental estão em estado avançado de desertificação, sem recomposição da vegetação há, pelo menos, cinco anos.

Problemas

O trabalho identificou que a maioria dos municípios não apresenta instrumento normativo específico que trate de desertificação e poucos relataram a participação de gestores e das comunidades locais em eventos ou capacitações relacionadas ao tema da desertificação.

As iniciativas de recuperação de áreas degradadas se limitam, na maior parte dos casos, à manutenção de viveiros e à distribuição de mudas produzidas em parcerias com organizações não governamentais (ONG).

Apenas Ceará e Sergipe possuem levantamento oficial atualizado sobre áreas afetadas pela desertificação. Os demais estados têm estudos elaborados há mais de uma década.

Constatou-se, nas UF auditadas, fragilidade das ações que enfocam o combate à desertificação por meio da pequena produção familiar e comunitária e do uso de tecnologias sociais hídricas, além de potenciais riscos ambientais e sociais decorrentes de grandes empreendimentos de energia renovável”, diz o relatório.

Causas

A auditoria identificou que uma das causas para esse cenário está na desmobilização da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, realizada no âmbito da comissão federal pelo Decreto nº 9.759/2019, que prejudicou a articulação dos entes federativos em torno desta política pública.

Outro problema levantado foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso gerou a redução do recurso orçamentário para a agricultura familiar e contribuiu para a queda das ações de combate à desertificação.

O que precisa ser feito?

A auditoria aponta que a transversalidade com outras políticas públicas e uma governança multinível, inclusive com inserção de atores não governamentais, são essenciais para a efetividade da política de prevenção e combate à desertificação do semiárido.

A reinstalação de uma coordenação nacional e a inserção da articulação dos estados da região em torno desta política na pauta de discussão do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste são primordiais.

Segundo o a auditoria, há necessidade de aprimoramento da legislação de licenciamento e da fiscalização ambiental de grandes empreendimentos de energia renovável, considerando critérios de implantação e medidas de mitigação de impacto negativo, tanto ambiental quanto social, especialmente para a população rural dedicada à agricultura familiar.

Em relação à implementação da política estadual, espera-se a ampliação de governança vertical entre os diversos níveis da Federação no tocante à Política de Combate à Desertificação, além do fortalecimento da articulação e da transversalidade de várias políticas públicas sobre recursos hídricos, meio ambiente, desenvolvimento rural e regional, mudança climática, agricultura familiar e educação.

Foi recomendada, ainda, a prática de monitoramento e avaliação da Política de Combate à Desertificação, com o objetivo de viabilizar a aferição dos resultados concretos decorrentes de sua implementação, por meio de indicadores, e permitir a comunicação transparente aos interessados.

As medidas propostas também devem permitir o desenvolvimento de mecanismo robusto para assegurar a criação, a implantação e a gestão de unidades de conservação no semiárido e a consequente manutenção da integridade dos ecossistemas característicos da região. A auditoria operacional propôs recomendações específicas aos gestores em cada estado.

Confira relatório

Com informações do TCU

caatinga

desertificação

destaques

paraíba

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

Prefeitura de João Pessoa cria Comissão para Capacitação Permanente contra Violência e Discriminação

A iniciativa faz parte da Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa João Pessoa Sustentável.

Conversa Política

Senadores da Paraíba gastam R$ 604 mil do cotão no primeiro semestre em 2023; veja como

A cota parlamentar é uma parcela do orçamento do Poder Legislativo destinada ao pagamento de contas pessoais de deputados e senadores para o exercício de seus mandatos.

Conversa Política

TRE-PB define data de novas eleições para vereador em Boqueirão e Mãe D’Água

Ficou estabelecido pelo TRE-PB que os eleitores de Boqueirão e Mãe D’Água vão às urnas no dia 12 de novembro.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter