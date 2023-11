Empresário Renato Castro Lago morre aos 69 anos

O empresário Renato Castro Lago morreu aos 69 anos, nesta quarta-feira (22), em casa, no bairro de Itararé, em Campina Grande. Ele lutava contra um câncer na próstata, há um ano e meio, segundo a família.

De acordo com informações de Anna Lorena, prefeita da cidade de Monteiro, que é nora de Renato Lago, o velório vai acontecer no Cemitério Campo Santo Parque da Paz, a partir das 18h. Além disso, o corpo do empresário deve ser cremado, mas ainda não há definição do horário.

Conhecido como ‘Keka’, o empresário era dono da Tintas Lux , e também foi vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep). Renato Lago tinha formação como engenheiro e lançou em 2008 a Tintas Lux, empresa do ramo de construção civil. Ele Também era dono de outras empresas.

Em nota, a Fiep, da qual Renato Lago foi vice-presidente, lamentou a morte, estendendo à família do empresário condolências.

Além disso, a Câmara Municipal de Campina Grande lamentou oficialmente a perda de Renato Castro Lago. A nota do legislativo destacou que ele “contribuiu ativamente para o desenvolvimento do setor industrial”.

A prefeita de Monteiro, Anna Lorena, que é esposa de Felipe Lago, filho do empresário, por meio de rede social particular, também lamentou a perda para a família.

“Por mais verdadeiras e bonitas que possam ser as palavras usadas neste momento, nunca serão suficientes para expressar a nossa admiração e respeito pela pessoa que o senhor representava. Agradeço por todos os momentos vividos e rezo pela sua partida em paz”, disse a nora.