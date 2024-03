Prefeitura de Curral de Cima emite nota sobre Operação Fake Loan

A prefeitura de Curral de Cima emitiu nota oficial em resposta à primeira fase da Operação ‘Fake Loan’ (Empréstimo Falso), deflagrada pelo Gaeco do Ministério Público da Paraíba nesta segunda-feira (18). O trabalho é para investigar um suposto esquema de

Em nota, a prefeitura confirmou que houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e informou que “a gestão está empenhada em fornecer todas as informações necessárias às autoridades competentes, colocando-se à disposição dos órgãos de controle para esclarecimentos que se façam necessários”.

A gestão também afirmou, na nota, que apesar dos fatos descritos na denúncia serem relativos ao ano de 2021, até o presente momento não ocorreu nenhuma intimação para apresentação de defesa ou esclarecimentos.

Também afirmou que está comprometida em fornecer todas as informações necessárias para esclarecer os fatos em questão, colocando-se à disposição dos órgãos de controle.

Operação Fake Loan

A operação Fake Loan foi deflagrada nas primeiras horas desta segunda-feira para investigar uma série de ilícitos na administração da prefeitura de Curral de Cima, administrada por Totó Ribeiro.

O trabalho conjunto contou com a participação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MPPB), com a Polícia Federal e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços relacionados a dois investigados, além da própria Prefeitura Municipal, no centro da cidade.

Investigação

De acordo com o MP, há indicativo de coação a servidores municipais, especialmente comissionados e prestadores de serviço, a contrair empréstimos consignados, cujo produto era destinado, na maior parte, aos agentes públicos investigados.

Segundo o Gaeco, os métodos fraudulentos incluíam a manipulação de contracheques dos servidores, com a inserção de valores fictícios para aumentar artificialmente a margem consignável, bem como concessão de gratificações em valores compatíveis às parcelas dos empréstimos, que, ao final, eram custeadas pela própria Prefeitura.

NOTA

A Prefeitura Municipal de Curral de Cima, através da sua assessoria de comunicação, vem esclarecer e informar que na manhã desta segunda-feira (18) foram realizadas diligências no Município, capitaneadas pelo Ministério Público da Paraíba, tendo como alvo a sede da Prefeitura Municipal de Curral de Cima.

Importante destacar que a gestão está empenhada em fornecer todas as informações necessárias às autoridades competentes, colocando-se à disposição dos órgãos de controle para esclarecimentos que se façam necessários.

Frisa-se ainda, que apesar dos fatos descritos na denúncia serem relativos ao ano de 2021, até o presente momento não ocorreu nenhuma intimação para apresentação de defesa ou esclarecimentos.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a transparência e a legalidade, repudiando qualquer prática ilícita.

Neste momento, a prioridade é colaborar com as investigações, a fim de que sejam esclarecidos os fatos.