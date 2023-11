Cícero Lucena assina decreto para criação de sede do projeto Futebol de Rua na Capital

O esporte está inserido na Rede Municipal de Ensino como ferramenta de inclusão e promoção de práticas saudáveis. E é com o objetivo de ampliar a prática esportiva para além do ambiente escolar, que o prefeito Cícero Lucena assinou, na tarde desta quarta-feira (22), um decreto para que João Pessoa possa ter uma sede do projeto Futebol de Rua, de Curitiba, nos bairros da Capital. Essa iniciativa já funciona em duas unidades de ensino da Capital.

“Pelo sucesso, o reconhecimento do valor desse trabalho, estamos dando continuidade, inclusive, pós-visita que tivemos esse ano em Curitiba, na sua sede mostrando esse trabalho que tem João Pessoa e que possa ser multiplicado para outras cidades na Paraíba, que eles também já começaram esse trabalho, e para outros estados. Então, fico muito feliz e grato, porque estamos extrapolando os limites das nossas escolas para as comunidades”, afirmou o prefeito durante solenidade no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

De acordo com Alceu Campos, que integra o Futebol de Rua, depois das escolas Escola Municipal Lynaldo Cavalcanti, no Bairro das Indústrias, e Cônego João de Deus, nos Expedicionários, o primeiro polo fora do ambiente escolar será na Praça da Juventude – Bairro das Indústrias, a partir de 8 de janeiro. O objetivo é atender cerca de 200 crianças e adolescentes, não só com o futebol, mas com diversas outras modalidades esportivas.

“O Futebol de Rua é um instituto que há 17 anos trabalha a inclusão social através do esporte, além da educação e da cultura em mais de 70 municípios e 22 estados do Brasil. Então, essa é uma parceria que a gente tem há três anos em João Pessoa e que não vai estar mais só dentro das escolas, onde vamos continuar, mas também expandir esse projeto para dentro das comunidades, afirmou.

Sobre o Futebol de Rua – Desde sua criação, em 2006, a organização sem fins lucrativos já atendeu mais de 30 mil crianças e adolescentes, atuando nas cinco regiões do Brasil. Com sede principal em Curitiba, Paraná, hoje ele atua em 73 núcleos, 59 cidades e 20 estados, atendendo aproximadamente 7.500 meninos e meninas, entre 8 a 17 anos, em diversos projetos sociais.

A parceria da Deca/Dexco com a Prefeitura de João Pessoa acontece por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.