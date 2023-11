TCE vai inspecionar contas do estado e da prefeitura de João Pessoa enviadas ao Hospital Padre Zé

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) vai instaurar inspeções especiais nas secretarias do Estado e da Prefeitura de João Pessoa que transferem recursos públicos ao Instituto São José, que é a instituição mantenedora do Hospital Padre Zé. A decisão foi anunciada na sessão desta quarta-feira (22).

Segundo o presidente do TCE, conselheiro Nominando Diniz, há um relatório elaborado pelo setor de inteligência da Corte, já concluído, envolvendo convênios firmados entre as secretarias específicas das referidas administrações com o Instituto São José.

O TCE, agora, deverá analisar as prestações de contas, já que, há informações de que os recursos repassados teriam sido usados para outros destinos, diferentes das ações sociais.

A medida vem no encalço da necessidade de mais transparência da entidade filantrópica, após o escândalo sobre supostos desvios de ao menos R$ 15o milhões, na gestão do ex-diretor, Padre Egídio de Carvalho.

Um lei, em vigor desde o início de novembro, exige a divulgação de prestação de contas de entidades que recebem verbas públicas.

Ontem, o conselheiro Nominando Diniz, teve um encontro com o Arcebispo da Paraíba, e o padre George, que é o novo administrador do Hospital. Eles pediram informações a respeito das contas da Associação Social Arquidiocesana (ASA) e do Instituto São José e solicitaram o apoio do Tribunal em relação aos procedimentos de fiscalização e transparência pública a serem adotados.

Levantamento do Conversa Política aponta que, apenas o Instituto São José, recebeu R$ 290 milhões no últimos cinco anos, decorrente de convênios firmados nas esferas federal, estadual e municipal.