QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE QUINTA (23/11) E AMANHÃ? SESSÃO DA TARDE ‘Minha Família É Louca’, SINOPSE

Por MRNews



Sessão da Tarde: Uma Semana Repleta de Emoções Cinematográficas

Esta semana, a Sessão da Tarde da Rede Globo promete levar os telespectadores a uma jornada emocionante com filmes que exploram diversas facetas da comédia, ação e drama. Prepare-se para se envolver em histórias cativantes e repletas de reviravoltas.

Quarta-feira, 22/11/2023 – “Incontrolável”

Título Original: Unstoppable

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Tony Scott

Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan

Gênero: Ação

Neste thriller de alta octanagem, somos levados a bordo de um trem desgovernado carregado de produtos tóxicos. A trama se desenrola com um condutor e um maquinista experiente tentando desesperadamente evitar que a cidade seja devastada. Com Denzel Washington e Chris Pine no elenco, a ação é intensa e os riscos são altos. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções enquanto eles enfrentam o perigo iminente.

Quinta-feira, 23/11/2023 – “Minha Família É Louca!”

Título Original: We Are Family (AKA:Moya bezumnaya semya)

País de Origem: Russa

Ano de Produção: 2012

Diretor: Renat Davletyarov

Elenco: Aglaya Shilovskaya, Mariya Shukshina, Ivan Stebunov, Leonid Yarmolnik

Gênero: Comédia

Prepare-se para momentos hilariantes com “Minha Família É Louca!”. Kostya, apaixonado por Vika, enfrenta o desafio de promover um encontro entre sua família, especialista em assustar namoradas, e a família de sua amada. Uma comédia envolvente que explora os contrastes e as situações engraçadas que surgem quando duas famílias diferentes se encontram.

Sexta-feira, 24/11/2023 – “Gigantes de Aço”

Título Original: Real Steel

País de Origem: Americana/indiana

Ano de Produção: 2011

Diretor: Shawn Levy

Elenco: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis

Gênero: Drama, Ação

Adentre um futuro não muito distante em “Gigantes de Aço”, onde as lutas de boxe já não são travadas entre seres humanos, mas sim através de robôs enormes. Este filme combina ação e drama de maneira única, proporcionando uma experiência cinematográfica emocionante. Com um elenco estelar liderado por Hugh Jackman, prepare-se para ser cativado pela intensidade das batalhas robóticas.

Corujão I: “Desculpe O Transtorno”

Título Original: Desculpe O Transtorno (Aka: Love Stories)

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2014

Diretor: Tomas Portella

Elenco: Gregório Duvivier, Clarice Falcão, Dani Calabresa, Marcos Caruso

Gênero: Comédia, Romance

Encerrando a semana com uma pitada de humor e romance, “Desculpe O Transtorno” traz a história de Eduardo, que descobre ter uma dupla personalidade. Um executivo em São Paulo durante a semana e um playboy no Rio de Janeiro nos fins de semana. Uma comédia envolvente que explora os desafios e as situações hilariantes dessa peculiaridade.

Prepare-se para uma semana cinematográfica emocionante e diversificada, repleta de risos, suspense e ação, cortesia da Sessão da Tarde.