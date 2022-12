UFPB abre 100 vagas para cursos técnicos gratuitos

Compartilhe















O Centro Profissional e Tecnológico – Escola Técnica de Saúde (ETS), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), está com 100 vagas abertas para os cursos técnicos de agente comunitário de saúde, análises clínicas e prótese dentária.

Os cursos técnicos são destinados a alunos que já concluíram o ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 9 e 18 de dezembro.

Metade das vagas serão reservadas para candidatos que concluíram o todo o ensino médio em escolas públicas. Nelas, ainda haverá reservas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou com renda familiar bruta igual ou menor que 1,5 salário mínimo por pessoa.

>>> Edital do processo seletivo

>>> Sistema para inscrições

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa). O Centro Profissional e Tecnológico – Escola Técnica de Saúde disponibilizará aos candidatos que não possuem acesso à internet computadores em suas dependências para a realização das inscrições.

Para concorrer no processo seletivo, os candidatos podem usar as notas que obtiveram no 3º ano do ensino médio, nas disciplinas de Português, Matemática e Biologia (ou equivalentes); as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições realizadas de 2010 a 2022 ou às notas obtidas no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Poderá ser utilizada apenas uma dessas formas de entrada.

No momento da inscrição, os candidatos deverão anexar, em arquivo no formato PDF, documentos como CPF e RG, histórico escolar ou equivalente (carimbado e assinado pela instituição ou com certificação digital da instituição de ensino) e documentação comprobatória exigida nos casos de reserva de vaga.

A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para a data de 16 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas pelos candidatos pelo telefone (83) 3216-7400.

