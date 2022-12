Melhorias

Sedurb realiza serviços de manutenção e zeladoria em 13 praças e no Mercado Público do Castelo Branco

06/12/2022 | 18:00 | 56

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) realiza, ao longo desta semana, serviços de manutenção e zeladoria em 13 praças e no Mercado Público do Castelo Branco. A iniciativa integra o cronograma elaborado desde o início do ano pela pasta e atende a reivindicações encaminhadas pela população.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital, Fábio Carneiro, as ações são necessárias para garantir a preservação do patrimônio público e impulsionar a qualidade de vida da população pessoense. Ele lembrou que esses locais estão recebendo a execução de reparos técnicos e estruturais, troca e conserto de equipamentos pintura e outras melhorias.

“Desde o início do ano planejamos toda a nossa programação para atendermos às solicitações que nos chegam diariamente dos quatro cantos de João Pessoa para manter nossa cidade sempre limpa e aprazível”, afirmou.

Praças contempladas – Praça do Joás; Praça José Batista de Melo; Praça Eng. Francisco Cícero de Melo; Praça Jorge Valcasser; Praça Tenente Lucena; Praça José Alves de Souza; Praça Eng. Newton Fernandes de Lima; Praça dos Jambeiros; Praça das Castanholas; Praça da Santinha; Nossa Senhora da Paz; Praça da Bíblia e Coronel Heitor Cabral de Ulysses.

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato pelo telefone 3218-9300 ou e-mail ascomsedurb@gmail.com. Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da pasta e atendidos conforme a urgência de cada situação.