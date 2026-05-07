PF deflagra operação contra organização criminosa que fraudava empréstimos na Paraíba

Delegados da PF iniciam mobilização nacional. (Divulgação)

Foi deflagrada terça-feira (5) uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa que fraudava empréstimos em cidades da Paraíba. Segundo a PF, os investigados pela Operação Barco de Teseu atuavam em agências da Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Polícia Federal, várias pessoas eram recrutadas pela organização para abrir contas bancárias fraudulentas e solicitar empréstimos que, depois de serem recebidos, eram sacados ou transferidos imediatamente.

As investigações da PF apontaram que, somente nas últimas duas semanas, o prejuízo ultrapassou R$ 72 mil. Os golpes aconteciam, principalmente, nas cidades paraibanas, de Picuí, Cuité, Areia e Esperança.

A operação resultou na prisão em flagrante de três pessoas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Olinda e São Lourenço da Mata, em Pernambuco.

A Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados, que devem responder pelos crimes de organização criminosa, uso de documentos públicos falsos e estelionato majorado.