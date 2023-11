Secitec suspende votação do Festival de Aplicativos e prorroga o prazo

22/11/2023 |

16:30 |

408

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da sua Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), suspendeu nesta quarta-feira (22) a votação do Festival de Aplicativos Code após tentativa de fraude por uso de códigos maliciosos. A votação foi retomada às 17h deste dia 22 de novembro, o prazo prorrogado até a sexta-feira (24). A votação será por meio do Google Forms, no link: https://encurtador.com.br/imnvZ

A irregularidade foi descoberta pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) da Secitec. Se tratava da utilização de bots para atacar a Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação), uma forma de comunicação entre sistemas, e burlar o processo de votação, fazendo com que houvesse mais votos à algumas equipes do que para outras.

Os organizadores da competição informaram que a Prefeitura e a Secitec repudiam essa ação, pois vê nela o descumprimento do objetivo do Festival, que em sua essência, visa dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da iniciativa Code durante o curso, além de promover uma ação participativa à comunidade de João Pessoa.

Diante desse cenário, a Secretaria decidiu adotar um novo sistema de votação, assim como mecanismos adicionais para evitar essas práticas irregulares.