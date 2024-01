‘Tardezinha Inclusiva’ promove festa de aniversário para crianças autistas e familiares

A Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto ‘Somos Capazes’, da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), ofereceu uma festa de aniversário dos sonhos para 10 crianças autistas e suas famílias. Com o tema Super Heróis, a comemoração aconteceu, neste domingo (14), no Espaço Happy no Shopping Sul, no bairro dos Bancários. As crianças selecionadas frequentam o Tardezinha Inclusiva e suas famílias não têm condições financeiras de realizar uma festa de aniversário.

“Essa ação de comemorarmos coletivamente os aniversários de várias crianças autistas é realmente um ato de acolhimento muito forte. A gente vem realizando a nossa ‘Tardezinha Inclusiva’ já há dois anos e tem um desenvolvimento muito pleno das crianças e das famílias que passaram a interagir com a gente nesse projeto. A ‘Tardezinha Inclusiva’ é um momento muito especial, porque trabalha muito com as emoções das crianças, das famílias e mostra que é possível incluir as crianças autistas em variados momentos da vida”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Nik Fernandes, uma das organizadoras do ‘Tardezinha Inclusiva’, compartilha dessa opinião. “Foi uma ação que mexeu muito com o coração e a emoção de quem fez parte da Tardezinha Happy Day. As mães ficaram irmanadas, pois as crianças autistas raramente são convidadas para aniversários, por que muitas pessoas julgam que elas ‘atrapalham’. A cada dia, através dos projetos da ‘Tardezinha Inclusiva’, mostramos que nossos filhos autistas podem e devem estar em qualquer lugar! Nossa meta é fazer esse projeto três vezes por ano e proporcionar a 30 crianças o aniversário dos sonhos”, reforçou.

Segundo ela, essa iniciativa faz parte da programação da ‘Tardezinha Inclusiva’ que acontece todo mês e leva mais de 500 crianças autistas a vivência cultural no Centro Cultural de Mangabeira. A ‘Tardezinha Inclusiva’ do mês de janeiro será realizada no próximo dia 28, com o tema ‘Baladinha Inclusiva’. O evento é gratuito.

A ação contou com a parceria do Espaço Happy e da Associação Paraibana de Autismo (APA). “O aniversário solidário é uma ação de extrema importância na formação de amizades e de aprendizagem social e também gera felicidade e esperança de um mundo mais inclusivo para os autistas e suas famílias”, disse Hosana Carneiro, presidente da APA.

A proprietária do Espaço Happy, Franciele Alves, também falou da experiência. “Foi um prazer realizar o evento Tardezinha Happy Day, no Espaço Happy para beneficiar crianças com deficiência. Uma experiência incrível e gratificante. Acredito que a sensação de ter feito a diferença na vida delas é algo que aquece o coração e traz muita felicidade. Estamos ansiosos para realizarmos a próxima festa”, destacou.