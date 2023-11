Hospital Municipal Santa Isabel inicia neste sábado mutirão de vasectomia que vai beneficiar 72 pacientes

No mês de conscientização sobre a saúde do homem, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) preparou uma programação especial que vai beneficiar 72 pacientes que aguardavam na fila de espera por uma cirurgia de vasectomia. Neste sábado (11), durante todo o dia, e nos próximos – dias 18 e 25 – o Santa Isabel vai realizar um mutirão de vasectomia.

Em cada sábado, 24 usuários da rede municipal de saúde farão o procedimento, totalizando 72 homens atendidos durante a ação nos três dias. Todos os participantes já estão agendados. A ação está sendo organizada pelo Serviço de Urologia do HMSI, coordenado pelo médico Rafael Rebouças. O médico ressalta que a iniciativa é uma das ações que celebram o ‘Novembro Azul’ no Santa Isabel, que este mês ganhou uma iluminação especial, toda azul.

“O Novembro Azul é uma campanha importante que busca melhorar a saúde e o bem-estar dos homens e promove uma abordagem proativa em relação à saúde masculina. Além do câncer de próstata, o Novembro Azul aborda questões relacionadas à saúde masculina, incentivando os homens a cuidar de sua saúde de forma geral”, destacou Rafael Rebouças.

A cirurgia de vasectomia faz parte do programa de planejamento familiar ofertado no Santa Isabel. “O planejamento familiar contribui para qualidade de vida e bem-estar emocional, econômico e social da família, permitindo que ela se prepare para cuidar e sustentar seus membros, de acordo com suas necessidades e recursos. Então, neste ano, resolvemos beneficiar os pacientes que desejam realizar vasectomia como forma de planejar a família”, concluiu o médico.

A realização do mutirão envolverá uma grande equipe, que conta com a participação de médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, recepcionistas e pessoal de apoio.

O que é – A vasectomia é um procedimento cirúrgico simples e rápido e não interfere na função sexual. Realizado em bloco cirúrgico ou ambulatório, conta com anestesia local e dura em torno de 30 minutos. Não há necessidade de internação hospitalar.

Procedimento cada vez mais procurado pela população masculina, a vasectomia é considerada um dos métodos de planejamento familiar mais eficaz na prevenção da gravidez. Em João Pessoa, a cirurgia é realizada gratuitamente no Hospital Municipal Santa Isabel.

O hospital, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, é referência na cirurgia e os interessados são atendidos por uma equipe multiprofissional, composta por urologistas, assistente social e psicólogos.