Ewerton Correia assume o quadro Calendário JPB da TV Cabo Branco

O jornalista Ewerton Correia vai assumir o quadro Calendário JPB da TV Cabo Branco, em João Pessoa. A mudança acontece com a saída de Danilo Alves para integrar a equipe de Esportes da Rede Paraíba.

As mudanças já começam nesta segunda-feira (11). Danilo Alves, conforme já foi anunciado, vai passar a apresentar o Globo Esporte Paraíba, que agora vai ser exibido na íntegra na Rede Paraíba.

Ewerton Correia é formado em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e entrou na Rede Paraíba há 2 anos, integrando a equipe de repórteres de Campina Grande. Em 2023, migrou para João Pessoa e chegou a apresentar o JPB1 durante as férias de Danilo Alves.

“É um momento muito especial para todos envolvidos no projeto, mas também desafiador. A gente está diante de uma marca consolidada. Já são muitos anos diante de vários problemas das comunidades resolvidos com o Calendário. Isso dá ao mesmo tempo muito ânimo para assumir o compromisso e ao mesmo tempo já é possível sentir a responsabilidade”.

O editor-chefe do JPB1, Joalisson Douglas, garante ao telespectador que Ewerton vai dar continuidade ao trabalho de Danilo Alves à frente do Calendário.

“O Calendário JPB é uma marca muito forte quando o assunto é resolver os problemas das pessoas. Tenho certeza que Ewerton vai se encaixar na nossa proposta de estar perto das comunidades, comprando as suas brigas e fazendo as cobranças ao poder público. O público do JPB pode continuar contando com o Calendário como um forte aliado, todos os dias”, disse.

Ewerton Correia reforça o compromisso do JPB1 de estar próximo à comunidade. “Eu particularmente tenho uma relação bem próxima com a comunidade e me sinto muito à vontade em ajudar a dar voz ao povo”, disse.