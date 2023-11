grupo suspeito de assalto a bancos é preso na cidade onde série foi gravada

Cinco pessoas foram presas na manhã de quinta-feira (9) em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba, suspeitas de ter ligação com assaltos a bancos e explosão de carro-forte. Cenas da série “Cangaço Novo”, que aborda história de crime em que bandidos assaltam bancos e aterrorizam cidades interioranas, foram gravadas na zona rural de Cabaceiras.

Na operação realizada em Cabaceiras, foram presas cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. Na zona rural de Cabaceiras, policiais encontraram armas de fogo, munição de diversos calibres, roupas camufladas e explosivos. Ainda em decorrência da operação, três carros que seriam utilizados pelo grupo criminoso foram apreendidos e levados para o pátio da Central de Polícia, em Campina Grande.

De acordo com o delegado Diego Beltrão, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), ao Jornal da Paraíba, o grupo, além de ter envolvimento com explosões a banco e ataques a carro-forte, vinha de um assalto a um carro-forte na região do município de Brejinho, no Alto Sertão do Pajeú, em Pernambuco, há cerca de três meses, e se estabeleceram em cabaceiras para organizar um novo ataque.

Esse povo não tem local fixo, vivem na criminalidade. O local que se estabelece é um local que lhe dá condições para que consiga organizar uma nova ação naquela localidade. Eles estavam em Cabaceiras porque a ação que eles estavam pretendendo fazer seria naquela localidade, não especificamente na cidade de Cabaceiras, mas que a cidade de Cabaceiras, dentro da logística, seria um local privilegiado para eles estarem”, explicou o delegado.

As investigações da Polícia Civil ainda não identificaram qual seria o próximo ataque do grupo criminoso, mas, segundo o delegado Diego Beltrão, o próximo alvo do grupo seria na região de Cabaceiras. O delegado ainda explicou ao Jornal da Paraíba que esse grupo era característico de praticar crimes de grandes dimensões.

Esse grupo não faz pequenos assaltos, são criminosos que cometem grandes assaltos, e depois estudam, planejam, passam um bom tempo estudando o próximo alvo. Sempre são alvos grandes, como carro-forte e explosões a agências bancárias. Mas no caso específico, esse grupo gostava mais de carro-forte”, disse.

O delegado Diego Beltrão ainda informou que um dos integrantes do grupo, preso na operação policial, tinha um mandado de prisão em aberto por praticar um assalto a um carro-forte na região de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Dentre as pessoas presas nesta fase da operação (o qual resultou em cinco pessoas presas), um deles é ex-funcionário de uma empresa de segurança que faz o transporte de valores.

Durante a operação, na zona rural do município de Cabaceiras, um indivíduo, que faria parte do grupo criminoso, chegou a trocar tiros com policiais, mas conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Série ‘Cangaço Novo’ teve cenas gravadas em Cabaceiras

A série ‘Cangaço Novo’, que aborda a história de crime em que bandidos assaltam bancos e aterrorizam cidades interioranas, teve cenas gravadas em Cabaceiras, local onde o grupo foi preso por suspeita de assaltar bancos e explodir carros-forte.

Várias cenas foram filmadas no Lajedo de Pai Mateus, na zona rural do município de Cabaceiras. Uma das mais importantes é a que Dinah encontra com Lampião e Maria Bonita (veja na imagem abaixo). Também é neste lugar onde acontece o fatídico “milagre” onde um raio atinge os policiais que buscavam Amaro Vaqueiro.

A série ainda teve gravação em outras cidades paraibanas, como Campina Grande, Queimadas, Pocinhos, Conde e Puxinanã, além de outras duas cidades no Rio Grande do Norte – Carnaúba dos Dantas e Parelhas.

Entenda enredo da série ‘Cangaço Novo’



“Cangaço Novo” é uma série de drama e ação protagonizada por Allan Souza Lima. O ator interpreta o bancário Ubaldo, que descobre uma família até então desconhecida no Ceará. A produção retrata a ação de bandidos envolvidos com o chamado “novo cangaço”, termo usado para caracterizar assaltos a agências bancárias cometidos com terror em cidades pequenas. O drama familiar dos irmãos Ubaldo, Dinorah e Dilvânia dá sentido as ações do grupo criminoso.

Apesar de não ser uma história real, a série tem inspiração em Valdetário Carneiro, de Caraúbas, Rio Grande do Norte, famoso pelo “novo cangaço”. Ele é responsável por pelo menos 100 ataques a bancos no Brasil entre 1990 e 2000. Inspiração para o personagem Amaro Vaqueiro, pai do protagonista, Carneiro foi morto em um confronto com a polícia em 2003.