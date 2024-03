Prefeitura realiza formação para professores de Inglês trabalharem com novo material didático

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) está realizando uma formação continuada com todos os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino. A capacitação aconteceu, nesta quarta-feira (6), no Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest-JP), escola de idiomas mantida pela Prefeitura de João Pessoa na Avenida Epitácio Pessoa.

O processor formativo irá acontecer de forma quinzenal ao longo de todo o ano letivo. No encontro, os professores conheceram o novo material didático que será trabalhado nas salas de aula com os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

“Essa formação visa a potencialização do ensino de Inglês para crianças nas escolas municipais e hoje se inicia focando no novo material que vem sendo adquirido para a Rede Municipal de João Pessoa, que é um livro para todas as crianças, chamado ‘Learning Together’, da editora SM, dividido para os cinco anos do ensino fundamental”, explicou o coordenador de Educação Bilíngue da Sedec, Jonathan Vieira.

O livro conta com uma característica lúdica em sua composição. Tem músicas, jogos e acompanha uma plataforma digital que possibilita desenvolver habilidades em conjunto.

“Nossa equipe pedagógica fez uma pesquisa sobre qual o melhor material para se utilizar em sala de aula. Então, procuramos adquirir materiais que fossem interativos, que atraíssem a atenção da criança, um material bem feito, colorido, que passasse a informação de uma forma prática. A criança aprende brincando. Esse material que estamos trazendo para a nossa rede de ensino traz toda essa proposta didática que pensamos e adquirimos. E para isso não basta só ter o material, mas o nosso professor também bem preparado”, disse a secretária executiva de Educação, Luciana Dias.

O processo de formação está sendo conduzido pelo diretor de educação pública da editora SM, Pedro Ângelo, juntamente com uma equipe. Ele revelou que a iniciativa do prefeito Cícero Lucena em implantar o ensino do Inglês já no 1º ano do Ensino Fundamental I, como acontece nas escolas privadas da Capital, chamou atenção da editora por ser pioneira no Brasil.

“A gente vem para João Pessoa para apoiar esse processo e sabemos que aqui tem uma estrutura pedagógica muito consistente na rede de educação. Nós queremos nos somar a essa estrutura para que a gente possa inspirar outras cidades, outras capitais. Nós estamos em 10 países e, no Brasil, a gente está há 20 anos. Nossos livros já são usados em escolas privadas, mas João Pessoa é a primeira cidade do país a usar nosso material em uma escola pública”, disse Pedro Ângelo.

Nessa primeira formação, os cerca de 60 professores viram a apresentação do livro onde cada sessão ela traz uma plataforma digital, onde o estudante vai poder desenvolver atividades fazendo o uso dos Chromebooks em sala de aula, sendo um momento de preparação para que os docentes possam extrair o melhor de cada uma das sessões dos livros.

“Vamos conseguir que esse processo flua cada vez melhor, uma vez que já foi uma experiência muito boa no passado. Na rede privada, os alunos começam a aprender Inglês muito cedo e os alunos da rede pública também têm todo esse direito. Foi de muita sensibilidade do prefeito essa visão dele”, parabenizou a professora Mikaelly Priscila.