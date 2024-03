João diz que “provavelmente” terá mudanças no comando do PSB

Apesar de negar que esteja acontecendo uma crise interna no PSB, o governador João Azevêdo (PSB) admitiu nesta quarta-feira (6) que “provavelmente terá” mudanças na executiva estadual do partido.

O governador afirmou, ainda, que outras comissões provisórias municipais estão em discussão e devem ser formalizadas as novas composições nas próximas semanas.

A comissão do PSB da Paraíba, comandada pelo deputado federal Gervásio Maia, expira em abril. Entre os aliados do governador há uma movimentação para que ele assuma a presidência da legenda.

Divergências

As articulações tiveram início devido a acusações de aliados de que Gervásio Maia estaria tomando decisões isoladas, na política de alianças para as eleições municipais deste ano.

O primeiro sinal de divergência aconteceu quando Gervásio Maia anunciou apoio do PSB ao nome que for indicado pelo prefeito Emerson Panta em Santa Rita, no mesmo momento em que o comunicador e pré-candidato Nilvan Ferreira e João Azevêdo trocaram gestos para uma aproximação.

Também houve críticas por parte de Hervazio Bezerra em relação a Cuitegi. No passado ele tambem já havia criticado a defesa do presidente por uma candidatura própria do PSB na capital. O problema maior é que o sobrinho de Hervázio, Leo Bezerra, é vice-prefeito e virtual candidato à reeleição com Cícero Lucena.

O ‘caldo’ teria estornado também em Sapé. O prefeito Major Sidney trocou o PSB pelo Republicanos justamente por divergências com Gervásio Maia. Hoje, João Azevedo admitiu que houve problemas entre os dois.

Agora, a expectativa dos socialistas é que João Azevêdo assuma o comando do PSB.

Gervásio Maia tem se mantido em silêncio. Se limitou a demonstrar, via redes sociais, que tem o apoio do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Ele é bem quisto, foi alçado a líder do PSB na Câmara este ano.