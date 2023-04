Combustíveis

Pesquisa do Procon-JP encontra preços da gasolina oscilando entre em R$ 5,190 e R$ 5,390 na Capital

20/04/2023 | 12:00 | 39

Pesquisa comparativa para preços de combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontra o preço do litro da gasolina comum na Capital oscilando entre R$ 5,190 (postos Elesbão – Água Fria, Opção – Alto do Mateus e Maxi – Oitizeiro) e R$ 5,390 (postos Shopping Bessa – Bessa e Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial) para pagamento à vista, com média de R$ 5,328, variação de 3,9% e diferença de R$ 0,20. No cartão, o preço do produto foi encontrado entre R$ 5,190 e R$ 5,540, diferença de R$ 0,35. Clique aqui e confira a pesquisa.

Quando comparado ao levantamento do último dia 12, o menor preço caiu R$ 0,05 e o maior manteve o mesmo valor. A pesquisa do Procon-JP foi realizada em 110 postos no dia 19 de abril e mostra que, em relação à semana passada, a gasolina comum aumentou em 02 locais, diminuiu em 47 e se manteve em 60 postos.

Quanto ao preço do produto aditivado, está oscilando entre R$ 5,290 (postos Auto Posto – Valentina e Almeida – Novais) e R$ 5,690 (postos GP Excel Gás – Funcionários e Shopping Bessa – Bessa). A diferença está em R$ 0,35, a variação está em 7,6% e a média em R$ 5,502.

Álcool – Em comparação à pesquisa anterior, o álcool manteve os mesmos preços nas duas pontas: R$ 3,840 (postos Ferrari – Centro e Fan-Mah – Varadouro) e R$ 4,190 (Setta – Alto do Mateus), diferença de R$ 0,35, variação de 9,1% e média de R$ 3,969. Nenhum posto subiu o produto, dois reduziram e 105 locais mostram os mesmos preços do último levantamento.

S10 – O diesel S10 mostra queda no menor preço pela segunda semana seguida, saindo de R$ 5,580 para 5,440 (GP Excel Gás – Funcionários), com o maior se mantendo em R$ 6,690 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária). Se comparado aos preços da pesquisa anterior, o S10 aumentou em três postos, caiu em 36 e se manteve em 66 estabelecimentos.

Diesel comum – O diesel comum também registra nova queda no menor preço, saindo de R$ 5,480 para R$ 5,390 (Maxi – Oitizeiro), com o maior se mantendo em R$ 5,690 (Três Lagoas – Costa e Silva). A média está em R$ 5,517.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) continua com os mesmos preços nas duas pontas há sete semanas, oscilando entre R$ 4,240 (08 postos) e R$ 4,250 (04 postos), diferença de R$ 0,01, variação de 0.2% e média de R$ 4,243. Todos os 12 postos visitados pela pesquisa do Procon-JP mantiveram os mesmos preços da pesquisa do último dia 12 de abril.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br