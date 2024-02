Os Gonzagas inicia terceira turnê internacional neste sábado (17)

A banda paraibana Os Gonzagas inicia neste sábado (17) sua terceira turnê internacional. Desta vez, o grupo fará shows na Alemanha, levando a cultura nordestina para a Europa.

Na terceira turnê internacional, o grupo paraibano fará shows nos dias 17, 23 e 24 deste mês, nas cidades de Hamburgo, Colônia e Darmstadt.

As apresentações são resultados do edital Arte na Bagagem, do Governo da Paraíba. O grupo Os Gonzagas foi um dos selecionados para propagar a cultura paraibana em eventos fora do Brasil.

Para o grupo, a experiência proporciona momentos de partilha cultural com pessoas de outros lugares do mundo.

É compartilhar aquilo que nós somos, do nosso jeito, com outros tantos jeitinhos que existem por aí, percebendo as semelhanças e diferenças com outras culturas, deixando um pouco do que somos com as pessoas e ficando com um pouco delas também. Isso nos faz perceber mais ainda o valor que nós temos e como nossa cultura é especial, encontrando adeptos por todos os cantos do planeta, ratificando a afirmação que o forró é uma música universal”, enfatiza Yuri Gonzaga.