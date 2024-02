onde acompanhar, horário e informações

Botafogo-PB x Nacional de Patos se enfrentam nesta segunda-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano. O jogo está marcado para as 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

+ Campeonato Paraibano 2024: clubes participantes, regulamento, tabela e transmissão

O Botafogo-PB é o segundo colocado do Campeonato Paraibano com sete pontos. Até aqui, o Belo possui duas vitórias e um empate. No último jogo, o Alvinegro da Estrela Vermelha empatou com o Campinense em 0 a 0, no Clássico Emoção. O Belo ainda não disputou a 4ª rodada do Paraibano, devido à participação na Copa do Nordeste.

Já o Nacional de Patos é o líder da competição, com nove pontos. Apesar da liderança, o Naça vem de uma derrota em casa para o Atlético de Cajazeiras por 2 a 1.

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Nacional de Patos

Dia : 19

: 19 Hora : 19h30

: 19h30 Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Nacional de Patos

Onde assistir : a TV Arapuan transmite a partida ao vivo.

: a TV Arapuan transmite a partida ao vivo. Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Nacional de Patos ficam por conta da CBN . A narração será feita por Raelson Galdino , com os comentários de Expedito Madruga , as reportagens serão feitas por Phillipy Costa e Max Oliveira .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Nacional de Patos ficam por conta da . A narração será feita por , com os comentários de , as reportagens serão feitas por e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Botafogo-PB : Dalton; Lenon, Sousa Tibiri, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo Oliveira, Bruno Leite e Bruno Mota; Dudu Silva, Kiko e Pipico. Téc .: Cristian de Souza.

: Nacional de Patos: Lucão; Toninho Paraíba, Jairo, Wendel e Caíque; Moreilândia, Otávio, Romarinho e De Sousa (Tiago Cunha); Siloé e Jair. Téc.: Michel Lima

Arbitragem

Árbitro principal : Afro Rocha de Carvalho Filho (CBF)

: Afro Rocha de Carvalho Filho (CBF) Assistente 1 : Wlademir Cunha Mendes (CBF)

: Wlademir Cunha Mendes (CBF) Assistente 2 : Esdras Marques de Souza (FPF-PB)

: Esdras Marques de Souza (FPF-PB) Quarto árbitro: Dorgival Júnior de Ferreira dos Santos (FPF-PB)

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Nacional de Patos. Os preços variam entre R$ 15 e R$ 120.

Setor Sol

Meia: R$ 15;

Social: R$ 15 + 1kg de alimento;

Online promocional: R$ 15

Inteira: R$ 30;

Setor Sombra

Meia: R$ 30;

Social: R$ 30 + 1kg de alimento;

Online promocional: R$ 30

Inteira: R$ 60;

Cadeira

Meia: R$ 60;

Social: R$ 60 + 1kg de alimento;

Online promocional: R$ 60

Inteira: R$ 120;

O elenco do Botafogo-PB se reapresenta e treina durante o turno da tarde.

Os comandados por Cristian de Souza voltam a treinar no turno da tarde, fechando a preparação para o jogo contra o Nacional de Patos.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba